Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 июля

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В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 26 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 475,98 тенге; евро – 542,63 тенге; российский рубль – 6,1 тенге; китайский юань – 70,25 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 470 тенге на покупку, 476,97 тенге на продажу. Курс евро: 533 тенге на покупку, 542,97 тенге на продажу. Курс рубля: 5,52 тенге на покупку, 5,92 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 471,82 тенге на покупку, 474,18 тенге на продажу. Курс евро: 537,76 тенге на покупку, 543,1 тенге на продажу. Курс рубля: 5,68 тенге на покупку, 5,82 тенге на продажу. Материал по теме Импортная инфляция: какие российские продукты могут подорожать в Казахстане Что даст казахстанцам новое снижение базовой ставки – мнения экспертов.

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