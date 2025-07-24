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Финансы

Доллар дороже 540 тенге: что происходит с курсом – объяснение экономиста

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 11:52 Фото: pixabay
Утром 24 июля 2025 года тенге продолжил падение ко всем мировым валютам. По отношению к доллару рынок пробил отметку в 541 и приближается к 545 на фоне слабого сопротивления, сообщает Zakon.kz.

На межбанке пара USD/KZT демонстрирует дальнейшее смещение рыночного диапазона вверх. По данным Investing.com доллар торгуется в пределах 540,52–541,90 тенге, что подтверждает пробой предыдущих уровней сопротивления и закрепление в новом ценовом коридоре. На 11:30 по времени Астаны доллар торговался по 541,625 тенге.

Комментарий происходящему дает казахстанский экономист Эльдар Шамсутдинов. По его словам на стороне предложения наблюдаются крупные оферты в диапазоне 541,30–541,90 общим объемом около 2,7 млн долларов.

"Они выстроены ступенчато, но не выглядят так жестко, как барьеры на 537 и 540 в предыдущие дни. Это может свидетельствовать либо об исчерпании ресурсов у продавцов, либо о более гибкой стратегии фиксации прибыли".Эльдар Шамсутдинов

Спрос по-прежнему остается активным. Крупнейшая BID-заявка на 1 млн долларов зафиксирована по курсу 540,80, и ей сопутствуют менее объемные, но плотные уровни ниже.

"Это говорит о том, что покупатели готовы продолжать набор позиции даже при текущих ценах, не ожидая отката вниз".Эльдар Шамсутдинов

Если рассматривать динамику последних трех дней, видно, как рынок последовательно проходил ключевые уровни: сначала 537, затем 540, и теперь торгуется около 541 тенге.

"Такое движение сопровождается ослаблением участия регулятора, интервенции Нацбанка либо отсутствуют, либо проходят в скрытой форме и не оказывают сдерживающего эффекта".Эльдар Шамсутдинов

В результате сформировался устойчивый тренд вверх с явным перекосом в сторону спроса. При сохранении текущего давления и слабой реакции со стороны монетарных властей курс может в ближайшие дни протестировать уровень 545, который становится следующей важной отметкой для рынка. – заключает экономист.

Отметим, что по официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,64 тенге. В обменниках Алматы доллар уже торгуется по 541,9 тенге. Средний курс продажи доллара в Астане – 542,12 тенге.

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Андрей Зубов
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