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Финансы

Как изменились курсы доллара и рубля на торгах 29 июля

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, разная валюта, разные валюты , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:43 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,17 тенге, поднявшись на 0,18 тенге.

Курс российского рубля чуть опустился до 6,01 тенге (-0,08).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,82 тенге (-0,32).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475,6-477,8 тенге, евро – по 538,7-543,8 тенге, рубли – по 5,65-5,79 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 29 июля.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,2%, до $86,79 за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 3,3%, до $81,91 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 476,75 тенге, евро – 541,59 тенге, рубля – 6,06 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 июля, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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