Как изменились курсы доллара и рубля на торгах 29 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,17 тенге, поднявшись на 0,18 тенге.
Курс российского рубля чуть опустился до 6,01 тенге (-0,08).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,82 тенге (-0,32).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475,6-477,8 тенге, евро – по 538,7-543,8 тенге, рубли – по 5,65-5,79 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 29 июля.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,2%, до $86,79 за баррель.
Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 3,3%, до $81,91 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 476,75 тенге, евро – 541,59 тенге, рубля – 6,06 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 июля, можно здесь.