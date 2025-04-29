Курс доллара еще снизился на торгах 29 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,32 тенге, снизившись еще на 1,18 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,24 тенге (+0,02).
Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,40 тенге (-0,04).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,5-513,9 тенге, евро – по 583,5-587,5 тенге, рубли – по 6,11-6,23 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 29 апреля.
Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле текущего года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 16 апреля. Он торговался на уровне 64,87 доллара (-1,19%).
Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне текущего года снизилдся на 0,86% — до 61,13 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 513,68 тенге, евро – 583,03 тенге, рубля – 6,24 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 апреля, можно здесь.