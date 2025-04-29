Курс доллара еще снизился на торгах 29 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,32 тенге, снизившись еще на 1,18 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,24 тенге (+0,02).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,40 тенге (-0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,5-513,9 тенге, евро – по 583,5-587,5 тенге, рубли – по 6,11-6,23 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 29 апреля.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле текущего года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 16 апреля. Он торговался на уровне 64,87 доллара (-1,19%).

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне текущего года снизилдся на 0,86% — до 61,13 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 513,68 тенге, евро – 583,03 тенге, рубля – 6,24 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 апреля, можно здесь.