Спрос на кредиты сохраняется: банки нарастили объемы выдачи в первом полугодии

Насколько увеличивался объем кредитов, выданных населению в первой половине 2025 года, и какие города и регионы лидировали по сумме выдач – в материале Zakon.kz.

В первой половине 2025 года интерес населения к банковским кредитам сохранялся на высоком уровне. Согласно данным Национального банка за июнь 2025 года, сумма банковских кредитов, выданных казахстанцам в разрезе регионов, составила более 1,75 трлн тенге. Это на 35,6% больше, чем в январе, когда объем выдачи составил 1,29 трлн тенге.

Основной объем составляют долгосрочные кредиты в национальной валюте – 1,47 трлн тенге, в то время как доля кредитов в иностранной валюте продолжает оставаться минимальной – 536 млн, или всего 0,03% от всей суммы кредитов, выданных населению. Причем все это долгосрочные займы (сроком свыше одного года). Объем краткосрочных кредитов в тенге достиг 278 269 млрд (в январе их объем составлял 247 314 млрд тенге).

В целом объемы выдачи увеличивались на протяжении всех шести месяцев года, за исключением мая. При этом наиболее существенный скачок показателя произошел в феврале, увеличившись на 13,1% по сравнению с январем, а в мае показатель был на 2,3% ниже, чем в апреле.

Фото: Zakon.kz

Лидеры кредитования по республике

Традиционно крупнейшие города остаются главными заемщиками, и абсолютный лидер среди них город Алматы, на который приходится почти треть всех кредитов по стране. За июнь в городе выдано 601,6 млрд тенге, что на 38,8% больше показателя в январе. На втором месте Астана с суммой выданных кредитов 201,9 млрд тенге (+31,3% по сравнению с данными на январь), на третьем Шымкент – 130,8 млрд тенге (+31,6%).

Среди регионов наибольший показатель в Карагандинской области, где выдано 83,5 млрд тенге в июне (61,3 млрд в январе), далее следуют Актюбинская область – 68 млрд тенге и область Жетысу – 63,8 млрд тенге.

Меньше всего кредитов населению выдано в области Улытау – 12,4 млрд тенге, Алматинской – 20, 9 млрд и Северо-Казахстанской областях – 25,1 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz

Добавим, что остатки по кредитам, выданным населению, в региональном разрезе на 1 июля 2025 года составляли 22,5 трлн тенге. По сравнению с январем объем увеличился на 9,1%.

Из всего объема 15,3 трлн – это кредиты на потребительские цели (рост по сравнению с январем на 11,3%). Причем львиная доля – это долгосрочные кредиты в тенге (14,3 трлн тенге). К слову, просрочка по таким займам на 1 июля составляла 718,2 млрд тенге, или 5% от общего объема кредитов, выданных банками населению. Наибольший объем остатков по выданным потребкредитам у Алматы – 4,7 трлн тенге, наименьший в области Улытау – 138,2 млрд тенге.

Ипотечные займы в июне занимали 6,35 трлн тенге портфеля кредитов (на 4,7% больше январского объема). При этом доля просроченных займов в этой категории всего 0,4%, или 27,6 млрд тенге.

В заключение отметим, что Алматы лидирует не только по объему выданных кредитов, но и по просроченной задолженности. В сегменте потребзаймов на город приходится 252,4 млрд тенге – это 33,5% от общего объема просрочки по стране (753,2 млрд). Схожая ситуация наблюдается и в ипотечном кредитовании: свыше 12 млрд тенге, или 43,7%, просроченной задолженности также зафиксировано в Алматы.

Ранее Zakon.kz сообщал, что объем кредитов экономике к 1 июня 2025 года достиг почти 44,5 трлн тенге.