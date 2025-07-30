550 тенге за доллар: Нацбанк приступил к осуществлению валютных интервенций

Пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) сегодня, 30 июля 2025 года, распространила важное информационное сообщение по валютному рынку, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что Нацбанк приступил к осуществлению валютных интервенций.

"Курс тенге в ходе торгов 30 июля достигал отметок 550 тенге за доллар, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года. В условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления Национальный банк Республики Казахстан приступил к осуществлению валютных интервенций". Пресс-служба НБК

При этом в монетарном регуляторе заверили, что базовые экономические условия остаются благоприятными:

мировые цены на нефть стабильно превышают 70 долларов США за баррель,

сохраняется тенденция к глобальному ослаблению доллара США.

"В этой связи текущее ослабление тенге не отражает фундаментальные факторы и указывает на недооцененность национальной валюты". Пресс-служба НБК

В заявлении также говорится, что Нацбанк "внимательно отслеживает ситуацию на биржевом и внебиржевом валютных рынках и, при необходимости, готов оперативно предпринимать меры для недопущения дестабилизирующих колебаний обменного курса, восстановления баланса спроса и предложения иностранной валюты, а также обеспечения нормального функционирования валютного рынка".

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О том, какими были курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента по состоянию на 11:10 30 июля 2025 года, можете узнать по ссылке.