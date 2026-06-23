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Общество

В каком случае кредит или ипотеку казахстанцев может погасить страховая выплата

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 15:55 Фото: freepik
Сегодня, 23 июня 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подробно рассказали, что важно знать про страхование жизни заемщика, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что страхование жизни заемщика – это добровольный страховой продукт, который защищает заемщика и его семью от обязательств по выплате кредита в случае тяжелой болезни, утраты трудоспособности или смерти заемщика.

Что покрывает стандартный договор страхования?

Данный вид страхования, как уточнили в агентстве, покрывает смерть заемщика в результате несчастного случая или заболевания, установление инвалидности I или II группы либо утрату трудоспособности с присвоением группы инвалидности.

Именно поэтому при оформлении ипотеки банки нередко предлагают заемщикам оформить страхование жизни и трудоспособности.

Как работает данный вид страхования?

"В случае смерти или полной утраты трудоспособности страховая компания выплачивает остаток по кредиту банку. Также при временной нетрудоспособности (например, вследствие болезни) страховая компания может покрывать ежемесячные платежи по кредиту в течение периода восстановления".Пресс-служба АРРФР

Основное преимущество для заемщика – это финансовая безопасность близких. При наступлении страхового случая страховая выплата позволяет сохранить жилье в собственности семьи и избежать дополнительной долговой нагрузки.

При этом перед подписанием договора страхования важно внимательно ознакомиться со всеми его условиями, особенно с перечнем исключений, при которых страховая выплата не производится.

Что будет с ипотекой, если нет страховки или в выплате отказано?

Если договор страхования жизни заемщика отсутствует либо страховая отказала в выплате (например, если случай подпадает под исключения договора), то обязательства по ипотеке автоматически не прекращаются.

В таком случае, как отметили в агентстве, задолженность входит в состав наследства, а наследники, принявшие наследство, несут ответственность по долгам наследодателя в пределах стоимости унаследованного имущества.

"Важно: Страхование жизни заемщика является добровольным видом страхования. Согласно закону "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", банк не вправе навязывать данную услугу или устанавливать ее в качестве обязательного условия для получения кредита".Пресс-служба АРРФР

Ранее эксперты разъяснили, выгодно ли рефинансировать ипотеку в Казахстане в 2026 году.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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