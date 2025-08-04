В ожидании санкций: что будет с российским рублем в августе

В июле рубль оказался в турбулентной зоне: только за последнюю неделю российская валюта потеряла более 6%, и это был самый резкий скачок с начала года. Что стоит за этим падением и чего ждать в августе – в материале Zakon.kz.

Тревожный тренд

Начало июля для рубля характеризовалось спокойной динамикой. Официальный курс доллара в начале месяца составлял 78,53 рубля, а 12 июля достиг минимума – 77,89 рубля. Однако затем ситуация изменилась: с середины июля начался плавный рост американской валюты, который перешел в резкий скачок. 30 июля курс подскочил сразу на 2,64 рубля, достигнув отметки 82,22 за доллар, и закрыл месяц на отметке 81,83 рубля. В итоге за июль доллар укрепился к рублю примерно на 3,3 рубля. Затем был технический откат, и вопрос перешел из разряда краткосрочной коррекции в общий вектор.

По мнению старшего трейдера российской финансовой компании Владислава Силаева, ослабление рубля было вызвано тремя основными причинами: международной экономической обстановкой, влиянием политики и внутренней экономической политикой.

"Крупные инвесторы предпочитают хранить активы в более стабильных валютах на фоне мировой неопределенности, что оказывает давление на валюты развивающихся рынков, включая рубль". Владислав Силаев

Также специалист подчеркнул, что угрозы новых энергетических санкций увеличивают премию за риск, которую инвесторы закладывают в курс рубля. И наконец, внутренняя экономическая политика: смягчение монетарной политики ЦБ России, снижение стоимости заимствований и доходности рубля делают рубль менее привлекательным для инвесторов.

Фото: Zakon.kz

Что ждет рубль в августе?

Несмотря на негативные факторы, эксперты не ожидают резкой девальвации в ближайшее время. По прогнозу специалиста инвестиционной компании Ергазы Таубаева, до конца лета доллар будет удерживаться в диапазоне 81-83 рубля.

"Если не будет сверхжестких санкций, то рубль продолжит находиться под давлением, но резкой девальвации участники рынка не ожидают, и август прогнозируется относительно спокойным для валютного рынка". Ергазы Таубаев

Однако, если взглянуть на более долгосрочную перспективу, ситуация становится менее предсказуемой. По данным опроса агентства Reuters, 14 аналитиков ожидают ослабления российской валюты до 100 рублей за доллар в течение следующих 12 месяцев. Основным фактором, который повлияет на курс, они назвали потенциальные санкции, анонсированные Дональдом Трампом.

Политические заявления Трампа, в частности его предложение ввести 100-процентные пошлины против России, также создают значительную неопределенность.

"Существенное укрепление рубля возможно лишь при прямых переговорах Владимира Путина с американской стороной или дипломатическом прогрессе между Россией и Украиной". Ергазы Таубаев

Если же никакого взаимопонимания не произойдет и стороны "упрутся лбами", то при реализации всех анонсированных санкций, особенно в условиях роста военных поставок со стороны США, курс доллара в начале осени может достичь уровня 100-106 рублей.

Таким образом, мы сейчас находимся в период затишья перед потенциальной бурей – в ожидании конкретных новостей о возможных санкциях или о разрядке напряженности.

Ранее мы рассказали о том, как курс российской валюты воздействует на курс тенге и инфляцию в Казахстане. Согласно данным Нацбанка РК, российский рубль является доминирующей валютой во взаиморасчетах в большинстве отраслей, за исключением горнодобывающей промышленности. Если обвалится рубль – реакция тенге будет мгновенной. Сегодня курс рубля равен 6,78 тенге (рост около 3% за месяц).