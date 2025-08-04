Доллар подешевел на торгах 4 августа
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,82 тенге, снизившись на 1,35 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,79 тенге (+0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,65 тенге (+0,67).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,3-541,9 тенге, евро – по 624-629 тенге, рубли – по 6,67-6,79 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 4 августа.
Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,49%, до 69,33 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 0,45%, до 67,03 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 543,24 тенге, евро – 619,89 тенге, рубля – 6,78 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 августа, можно здесь.