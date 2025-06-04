Доллар немного подешевел на торгах 4 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,67 тенге, снизившись на 0,47 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля остался на отметке в 6,49 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 71,29 тенге (+0,16).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,5-513 тенге, евро – по 581,5-585,5 тенге, рубли – по 6,39-6,51 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 4 июня.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,02%, до 65,62 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 0,02%, до 63,39 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 512,11 тенге, евро – 583,64 тенге, рубля – 6,5 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 июня, можно здесь.