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Финансы

Доллар немного подешевел на торгах 4 июня

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 15:39 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 июня 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,67 тенге, снизившись на 0,47 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля остался на отметке в 6,49 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 71,29 тенге (+0,16).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,5-513 тенге, евро – по 581,5-585,5 тенге, рубли – по 6,39-6,51 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 4 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,02%, до 65,62 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 0,02%, до 63,39 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 512,11 тенге, евро – 583,64 тенге, рубля – 6,5 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 июня, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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