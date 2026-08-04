Доллар и рубль подешевели на торгах 4 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 471,98 тенге, снизившись на 3,25 тенге.

Курс российского рубля чуть опустился – до 5,82 тенге (-0,11).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,98 тенге (-0,25).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471-473,1 тенге, евро – по 541-546 тенге, рубли – по 5,57-5,71 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 4 августа.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, повысившись на 0,99 доллара, составила 84,76 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,53 доллара США – до 80,87 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 475,38 тенге, евро – 547,73 тенге, рубля – 5,93 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 августа, можно здесь.