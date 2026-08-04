#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
475.38
547.73
5.93
Финансы

Доллар и рубль подешевели на торгах 4 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 15:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 августа 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 471,98 тенге, снизившись на 3,25 тенге.

Курс российского рубля чуть опустился – до 5,82 тенге (-0,11).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,98 тенге (-0,25).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471-473,1 тенге, евро – по 541-546 тенге, рубли – по 5,57-5,71 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 4 августа.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, повысившись на 0,99 доллара, составила 84,76 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,53 доллара США – до 80,87 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 475,38 тенге, евро – 547,73 тенге, рубля – 5,93 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 августа, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
магазин, полка, товары
15:46, Сегодня
Бектенов: Неправильно отдавать предпочтение импорту в ущерб казахстанским товарам
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:39, 04 августа 2025
Доллар подешевел на торгах 4 августа
Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, евро и рубль, евро и рубли, разная валюта, разные валюты
15:41, 03 июня 2026
Доллар и рубль подешевели на торгах 3 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Даррен Диц последний сезон провёл в минском &quot;Динамо&quot;
16:38, Сегодня
Экс-игрок "Барыса" и сборной Казахстана Диц назвал причину очередной смены команды в КХЛ
Свыше 40 тысяч зрителей побывали на еврокубковых матчах с участием казахстанских клубов
16:21, Сегодня
Свыше 40 тысяч зрителей побывали на еврокубковых матчах с участием казахстанских клубов
Стали известны футболисты, которые не смогут принять участие в матче &quot;Атырау&quot; – &quot;Актобе&quot;
16:09, Сегодня
Стали известны футболисты, которые не смогут принять участие в матче "Атырау" – "Актобе"
Торехан Сабырхан (слева) проводит бой на чемпионате Азии-2026 в Монголии
16:01, Сегодня
В секрете до последнего: когда мужская сборная Казахстана по боксу объявит состав на Азиаду
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: