Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,82 тенге, евро – 627,1 тенге, рубля – 6,78 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 535,6 тенге, продажи – 542,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 618,6 тенге, продажи – 628,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,64 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 537,9 тенге, продажи – 540,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 622 тенге, продажи – 626 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,65 тенге, продажи – 6,76 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538,1 тенге, продажи – 541,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 620,6 тенге, продажи – 627,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,64 тенге, продажи – 6,71
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.