Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 августа

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 5 августа 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,82 тенге, евро – 627,1 тенге, рубля – 6,78 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 535,6 тенге, продажи – 542,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 618,6 тенге, продажи – 628,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,64 тенге, продажи – 6,75 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 537,9 тенге, продажи – 540,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 622 тенге, продажи – 626 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,65 тенге, продажи – 6,76 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538,1 тенге, продажи – 541,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 620,6 тенге, продажи – 627,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,64 тенге, продажи – 6,71 Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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