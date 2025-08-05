Аэропорт Алматы начал модернизацию до 2050 года: инвестируют 362 млн долларов

Международный аэропорт Алматы 5 августа объявил о старте крупнейшего в своей истории инфраструктурного проекта Horizon – комплексной программы модернизации и развития до 2050 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, мастер-план включает пять этапов. Первая фаза, стартовавшая в 2025 году, рассчитана до конца 2028 года. На этом этапе планируется реализация около 130 проектов с общим объемом инвестиций до 362 млн долларов.

По словам президента аэропорта Гокера Косе, Алматы сегодня является самым загруженным аэропортом Центральной Азии. В 2025 году он обслужит 12,5 млн пассажиров, из которых половина – международные.

"Мы уже выполняем 150 рейсов ежедневно и видим устойчивый рост. Horizon – наш ответ на вызовы времени. Мы создаем современную, экологичную и технологичную инфраструктуру, способную обслуживать до 40 млн пассажиров в год", – отметил Косе.

Проект Horizon, подчеркнули в аэропорту, имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры Алматы и всей страны, а также укрепит статус Казахстана как ключевого авиационного узла Евразии.

Ранее сообщалось, что казахстанских диспетчеров в аэропортах обеспечат форменной одеждой.

