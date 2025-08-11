Каким будет индекс доллара до конца 2025 года

В августе 2025 года индекс доллара (DXY) находится в фазе неустойчивой стабилизации, колеблясь в узком диапазоне 96,9-99,9 пункта. Эта ситуация является отражением сложной борьбы факторов, которые определят дальнейшую судьбу американской валюты, сообщает Zakon.kz.

Что происходит в августе 2025 года?

Ситуация на рынке сегодня очень противоречивая. Как отмечает ведущий финансовый аналитик Александр Потавин, индекс доллара пробует остановить снижение, которое мы видели на прошлой неделе. От того, как разрешится это противостояние, зависят не только будущие котировки, но и инвестиционные стратегии по всему миру. Вот только некоторые факты и цифры, которые влияют на судьбу доллара, а значит, так или иначе, – на судьбу всей мировой экономики.

Динамика DXY. За последние 30 дней доллар укрепился к мировым валютам на 0,7%, но за последние 6 месяцев его ослабление составило 9,2%. Это говорит о том, что краткосрочный рост может быть лишь временной коррекцией.

Состав индекса. DXY остается заложником европейской экономики, так как евро составляет 57,6% его корзины. Другие важные компоненты – японская иена (13,6%), британский фунт (11,9%), канадский доллар (9,1%), шведская крона (4,2%) и швейцарский франк (3,6%). Любые колебания в этих экономиках напрямую влияют на доллар. Например, по данным Destatis, промышленное производство в Германии упало за год на 3,6% – это помогло DXY "держаться на плаву".

Макроэкономика США. Процентная ставка ФРС составляет около 4,5%, инфляция держится на уровне 2,7%, а безработица – 4,2%. Однако последние данные по рынку труда США оказались хуже ожиданий – число заявок на пособие по безработице выросло на 7 тыс., достигнув 226 тыс., что оказалось выше рыночных ожиданий в 221 тыс. Это вызвало кратковременное давление на доллар, снизив DXY примерно на 1% за неделю, прежде чем произошло стабилизационное движение.

Торговая политика. Анонсированные Дональдом Трампом 100-процентные пошлины на чипы и полупроводники уже начали действовать с 7 августа.

"Средняя ставка таможенных пошлин в США вырастет до 15,2% по оценкам Bloomberg и даже до 18% по оценкам Capital Economics. Это самый высокий уровень с 1930-х годов". Александр Потавин

По оценкам Bloomberg Economics, к концу 2027 года мировая экономика может потерять 2 трлн долларов от торговых войн.

В итоге ситуация на валютном рынке такая. Пара EUR/USD на этой неделе протестировала снизу уровень 1,17 и торгуется на отметке 1,1671. Британский фунт торгуется в районе 1,343. Японская иена консолидируется в районе 147,3. Курс китайского юаня к доллару застрял в районе 7,18, а курс доллара к тенге – 539,49.

Фото: Zakon.kz

Три ключевых сценария

Согласно прогнозу финансиста Арсена Темирбаева, до конца 2025 года индекс доллара будет находиться в диапазоне от 97 до 100 пунктов. Однако точная траектория будет зависеть от реализации одного из трех сценариев:

Базовый сценарий (вероятность 60-70%). Постепенное снижение ставок ФРС. Ожидается, что ФРС снизит ставку примерно на 50 базисных пунктов во втором полугодии. Это окажет умеренное давление на доллар, но сохранит его в рамках диапазона 97-100 пунктов.

Постепенное снижение ставок ФРС. Ожидается, что ФРС снизит ставку примерно на 50 базисных пунктов во втором полугодии. Это окажет умеренное давление на доллар, но сохранит его в рамках диапазона 97-100 пунктов. Позитивный сценарий (вероятность 15-20%). Укрепление доллара выше 100 пунктов, если экономический рост США ускорится.

Укрепление доллара выше 100 пунктов, если экономический рост США ускорится. Негативный сценарий (вероятность 15-20%). Падение доллара ниже 97 пунктов. Этот сценарий возможен при неожиданном и резком ухудшении экономических показателей США, а также при успешном разрешении торговых конфликтов. Если инвесторы потеряют доверие к американской экономике, доллар быстро утратит свои позиции.

"Если экономический рост США ускорится, а геополитическая напряженность усилится, инвесторы могут массово переводить капитал в доллар". Арсен Темирбаев

Инвестиционные последствия

В своей знаковой работе "Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System" экономист Барри Айхенгрин отмечает, что "падение доллара стало неожиданностью" для многих. Сочетание слабого доллара и растущих ставок может отражать снижение иностранного спроса на долг США. Для инвесторов это означает, что традиционная роль казначейских облигаций США как хеджа ослабла. Для внутренних инвесторов, которым валютный фактор не так важен, сокращение сроков долга может помочь восстановить эффективность хеджирования.

"В нынешней ситуации, когда инфляционное давление усложняет задачу ФРС, переход в кэш заменяет потенциал диверсификации активов на более ограниченное преимущество снижения потенциальных убытков". Барри Айхенгрин

Наконец, отметим и позитив. В понедельник утром стало видно, что мировые инвесторы положительно отреагировали на новости о возможных переговорах по установлению мира в Украине. От прекращения военных действий на востоке Европы выиграют европейские потребители и мировые секторы, связанные со строительством и логистикой.

