Прогноз: может ли доллар подешеветь на следующей неделе

Нацвалюта Казахстана укрепилась на фоне снижения среднедневного объема торгов. Что помогло тенге отыграть позиции на текущей неделе – в материале Zakon.kz.

На уходящей неделе нацвалюте удалось укрепиться, после ослабления почти до 550 тенге за доллар в конце июля. Официальный курс доллара установленный Нацбанком на 9 августа составил 539,49 тенге. При чем в середине недели он укреплялся до 536,58 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Основное влияние на динамику нацвалюты продолжают оказывать внутренние факторы спроса на инвалюту – операции импортеров, корпоративные расчеты по обязательствам в инвалюте, курсовые ожидания субъектов экономики, говорит главный аналитик АФК Рамазан Досов.

При этом стабильную поддержку тенге обеспечивают продажи инвалюты в рамках операций Нацбанка РК (около 47 млн долларов ежедневно) и действие нормы по обязательной конвертации 50% валютной выручки субъектами КГС (450 млн в июле).

Однако характерной особенностью этой недели стало резкое падение (на 20%) среднедневного объема торгов – до 207,6 млн долларов, в сравнении с 258,6 млн на прошлой неделе.

"Низкая торговая активность может быть связана с отсутствием ожиданий роста курса вследствие интервенций Нацбанка РК, а также с удовлетворением повышенного разового спроса на инвалюту". Рамазан Досов

Также тенге на уходящей неделе мог помочь и сезонный фактор приближающегося старта квартального фискального периода, когда экспортеры могут продавать значительные объемы инвалюты: 15 августа истекает срок подачи налоговых деклараций, а 25 августа – уплат крупных квартальных налогов в бюджет.

Аналитик полагает, что высокий курс USDKZT мог стимулировать экспортеров начинать обменные операции раньше, чтобы получить повышенную курсовую разницу.

Внешний фон и прогноз на будущее

Между тем, внешний фон остается смешанным. Так как рынки учитывают не только макроданные США и ожидания по монетарной политике ФРС, но и геополитические факторы. В частности, внимание инвесторов привлекало вступление в силу масштабных тарифов США в отношении абсолютного большинства торговых партнеров и их влияние на инфляцию и глобальный экономический рост.

При этом котировки нефти снижались всю неделю за счет решения ОПЕК+ продолжать увеличивать добычу, ожиданий замедления глобального спроса из-за тарифных решений Белого дома, потенциальной деэскалации российско-украинской войны.

Добавим, что по данным Trading Economics, фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу закрепились на уровне 66,6 долларов за баррель, оставаясь вблизи минимального значения более чем за месяц на фоне растущих опасений из-за повышения тарифов в США и возможной встречи президентов Трампа и Путина.

Дополнительную неопределенность на рынке создает угроза введения вторичных санкций в отношении торговых партнеров России в энергетической сфере, включая Китай и Индию.

Фото: tradingeconomics

Рамазан Досов заключил, что с учетом сезонного роста предложения валютной выручки в период фискальных выплат и при сохранении внутреннего баланса спроса и предложения, тенге имеет потенциал для умеренного укрепления на следующей неделе.

Однако следует уточнить, что более существенное укрепление вплоть до 520 тенге в текущих условиях не ожидается. В последний раз близи этой отметки доллар находился в первой половине июля, после чего начался постепенный, но уверенный рост курса.