Финансы

Где дешевле починить машину – индекс цен на услуги СТО по Казахстану

Технический осмотр машины, технический осмотр автомобиля, техосмотр, техосмотр машины, техосмотр автомобиля, ремонт машины, ремонт автомобиля, СТО, работники СТО, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 10:47 Фото: pexels
Вы когда-нибудь задумывались, почему в одном городе за замену масла с вас берут одну сумму, а в другом – иную? Цены на услуги СТО по всей стране растут, но делают это с разной скоростью. В какой области можно сэкономить, а где ремонт авто влетит в копеечку – в материале Zakon.kz.

71 месяц безудержного роста

Объем рынка услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в Казахстане бьет рекорды. За пять лет этот сектор вырос в 3,6 раза, и только за первые семь месяцев 2025 года он составил 181,3 млрд тенге. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рынок стремительно расширяется, но вместе с ним растут и цены.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, услуги СТО дорожают уже 60 месяцев подряд, а о снижении цен не было и речи последний 71 месяц. За последний год стоимость ремонта и обслуживания подскочила на 18,3%, что почти вдвое выше, чем годом ранее.

Алматы и Астана: как дела в главных мегаполисах?

Если вы считали, что столицы – это самые дорогие города для ремонта, то вы были правы лишь отчасти. Вот данные о динамике цен в главных мегаполисах страны от Finprom.kz. В Астане рост цен на услуги СТО составил 18,9%, что всего лишь немного выше, чем средний показатель по стране. А вот в Алматы ситуация намного сложнее – здесь цены взлетели сразу на 24,2% за год!

Эти цифры подтверждают, что южная столица остается самым дорогим регионом для автовладельцев наряду с областями-лидерами по росту цен. Астана, несмотря на статус столицы, держит рост цен под более сдержанным контролем.

Рейтинг регионов: от самых дорогих к самым доступным

Итак, где же прячется самая большая наценка? Данные показывают, что цены на СТО растут во всех регионах страны, но с заметным разрывом. Если вы живете в Западно-Казахстанской области, будьте готовы к тому, что ремонт обойдется вам на 45,5% дороже, чем в прошлом году. Это антирекорд по стране! Вслед за ней идут:

  • Павлодарская область: +34,1%.
  • Северо-Казахстанская область: +31,9%.
  • Акмолинская область: +29,1%.
  • Жамбылская область: +27,8%.

Эти регионы (вместе с Алматы) возглавляют "дорогую пятерку", где автовладельцам приходится раскошеливаться сильнее всего.

Где можно вздохнуть с облегчением?

К счастью, есть и регионы, где рост цен оказался минимальным. Если вы планируете капитальный ремонт, возможно, стоит отправиться в Атыраускую область. Здесь удорожание составило всего 1,6% – и это самый низкий показатель по стране. За ней следуют:

  • область Улытау: +5,1%.
  • Мангистауская область: +5,6%.

Эти регионы можно смело назвать "оазисами" для автомобилистов, где стоимость ремонта остается относительно доступной. 

Фото: Zakon.kz

Почему растет рынок ремонта авто?

Рынок автосервисов в Казахстане находится на подъеме, но причина кроется не только в высоком спросе. Одной из главных движущих сил является старение автопарка. По данным руководителя отдела аналитики Казахстанского автомобильного союза Ильяса Альжанова, около 2,5 млн легковых автомобилей в Казахстане старше 20 лет. Чем старее машина, тем чаще она требует ремонта, что неизбежно ведет к росту спроса на услуги СТО и, как следствие, к повышению цен.

При этом разница между регионами огромна. Если в одних областях цены взлетают почти наполовину, то в других их рост едва заметен. Так что прежде чем ехать на СТО, стоит подумать: возможно, за те же деньги в соседней области можно не только отремонтировать машину, но и провести полное техобслуживание.

Андрей Зубов
