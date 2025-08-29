Где дешевле починить машину – индекс цен на услуги СТО по Казахстану
71 месяц безудержного роста
Объем рынка услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в Казахстане бьет рекорды. За пять лет этот сектор вырос в 3,6 раза, и только за первые семь месяцев 2025 года он составил 181,3 млрд тенге. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рынок стремительно расширяется, но вместе с ним растут и цены.
Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, услуги СТО дорожают уже 60 месяцев подряд, а о снижении цен не было и речи последний 71 месяц. За последний год стоимость ремонта и обслуживания подскочила на 18,3%, что почти вдвое выше, чем годом ранее.
Алматы и Астана: как дела в главных мегаполисах?
Если вы считали, что столицы – это самые дорогие города для ремонта, то вы были правы лишь отчасти. Вот данные о динамике цен в главных мегаполисах страны от Finprom.kz. В Астане рост цен на услуги СТО составил 18,9%, что всего лишь немного выше, чем средний показатель по стране. А вот в Алматы ситуация намного сложнее – здесь цены взлетели сразу на 24,2% за год!
Эти цифры подтверждают, что южная столица остается самым дорогим регионом для автовладельцев наряду с областями-лидерами по росту цен. Астана, несмотря на статус столицы, держит рост цен под более сдержанным контролем.
Рейтинг регионов: от самых дорогих к самым доступным
Итак, где же прячется самая большая наценка? Данные показывают, что цены на СТО растут во всех регионах страны, но с заметным разрывом. Если вы живете в Западно-Казахстанской области, будьте готовы к тому, что ремонт обойдется вам на 45,5% дороже, чем в прошлом году. Это антирекорд по стране! Вслед за ней идут:
- Павлодарская область: +34,1%.
- Северо-Казахстанская область: +31,9%.
- Акмолинская область: +29,1%.
- Жамбылская область: +27,8%.
Эти регионы (вместе с Алматы) возглавляют "дорогую пятерку", где автовладельцам приходится раскошеливаться сильнее всего.
Где можно вздохнуть с облегчением?
К счастью, есть и регионы, где рост цен оказался минимальным. Если вы планируете капитальный ремонт, возможно, стоит отправиться в Атыраускую область. Здесь удорожание составило всего 1,6% – и это самый низкий показатель по стране. За ней следуют:
- область Улытау: +5,1%.
- Мангистауская область: +5,6%.
Эти регионы можно смело назвать "оазисами" для автомобилистов, где стоимость ремонта остается относительно доступной.
Почему растет рынок ремонта авто?
Рынок автосервисов в Казахстане находится на подъеме, но причина кроется не только в высоком спросе. Одной из главных движущих сил является старение автопарка. По данным руководителя отдела аналитики Казахстанского автомобильного союза Ильяса Альжанова, около 2,5 млн легковых автомобилей в Казахстане старше 20 лет. Чем старее машина, тем чаще она требует ремонта, что неизбежно ведет к росту спроса на услуги СТО и, как следствие, к повышению цен.
При этом разница между регионами огромна. Если в одних областях цены взлетают почти наполовину, то в других их рост едва заметен. Так что прежде чем ехать на СТО, стоит подумать: возможно, за те же деньги в соседней области можно не только отремонтировать машину, но и провести полное техобслуживание.