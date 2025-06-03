Курс доллара еще вырос на торгах 3 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,10 тенге, поднявшись еще на 0,71 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,49 тенге (+0,02).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 71,13 тенге (+0,40).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,1-513,5 тенге, евро – по 584,5-588,5 тенге, рубли – по 6,35-6,47 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 3 июня.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,31%, до 64,83 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,42%, до 62,78 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 511,37 тенге, евро – 583,73 тенге, рубля – 6,46 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 июня, можно здесь.