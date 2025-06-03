Курс доллара еще вырос на торгах 3 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 июня 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,10 тенге, поднявшись еще на 0,71 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,49 тенге (+0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 71,13 тенге (+0,40).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 511,1-513,5 тенге, евро – по 584,5-588,5 тенге, рубли – по 6,35-6,47 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 3 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,31%, до 64,83 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,42%, до 62,78 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 511,37 тенге, евро – 583,73 тенге, рубля – 6,46 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 июня, можно здесь.