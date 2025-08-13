540 тенге за доллар: всерьез и надолго

На валютном рынке Казахстана закрепился новый ориентир: официальный курс доллара стабильно превышает 540 тенге. Ситуация развивается в негативную сторону на фоне падения мировых цен на нефть марки Brent – за сутки они упали на 1,05%, с 66,8 до 66,1 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

Сегодня официальный курс доллара, по данным Нацбанка РК, составил 542,29 тенге. На межбанковских торгах доллар оценивался в 538,05 тенге, а в обменниках Астаны средняя цена продажи американской валюты достигла 544,63 тенге.

Финансист Андрей Чеботарев считает, что умеренное укрепление тенге в начале августа стало результатом комбинации целевых валютных интервенций и сезонных факторов. По его словам, наиболее вероятным триггером разворота стали валютные интервенции, проведенные в конце июля.

"Это позволило снизить уровень паники и стабилизировать ожидания участников рынка в диапазоне нового временного равновесия и психологического уровня, которым стало значение 540, отчасти из-за объявления этого значения премьер-министром страны в качестве планового бюджетного". Андрей Чеботарев

Существенный вклад внес фактор сезонного снижения спроса на иностранную валюту со стороны корпоративного сектора. С завершением закупок валюты для оплаты импортного оборудования в начале августа спрос на доллары со стороны бизнеса снизился. Дополнительным драйвером укрепления стала налоговая неделя, когда экспортеры конвертируют часть валютной выручки для уплаты налогов, увеличивая предложение на внутреннем рынке.

Экономист Руслан Султанов подчеркивает, что июль 2025 года стал самым турбулентным месяцем для тенге с начала года.

"Средневзвешенный курс USD/KZT поднялся с 519,64 тенге 1 июля до 546,36 тенге к концу месяца, что означает ослабление национальной валюты на 26,7 тенге, или 5,1%. С начала года падение составило 4,7%". Руслан Султанов

Биржевые торги на KASE отражали повышенный спрос на иностранную валюту. Среднедневной объем операций с долларом достигал 260,4 млн долларов. Минимальная активность наблюдалась 8 июля – 179,7 млн долларов, а пик пришелся на 30 июля – 443,8 млн долларов. В большинстве торговых сессий фиксировалась нетто-покупка долларов, что поддерживало давление на тенге.

Во внебиржевом сегменте активность также была высокой. По операциям с долларом объем покупок составил 8,2 млрд долларов, а продаж – 7,3 млрд. Средневзвешенный курс находился на уровне 540,72 тенге при покупке и 540,57 тенге при продаже. Торги евро были скромнее – 17,4 млн евро по покупке и 4,9 млн евро по продаже при курсе 617,09 тенге за евро. Сделки с российским рублем достигли 9,6 млрд рублей по покупке и 3,6 млрд рублей по продаже, при этом курс составил 6,72 тенге за рубль.

В условиях крайне низкой ликвидности и усиленного спекулятивного давления 30 июля 2025 года Национальный банк провел валютные интервенции на 125,6 млн долларов. Регулятор подчеркнул, что столь резкое ослабление тенге не отражает фундаментальных факторов – мировые цены на нефть стабильно превышают 70 долларов за баррель, а доллар США глобально слабеет.

"Точечные интервенции Нацбанка в конце месяца оказались достаточными, чтобы снять избыточное спекулятивное давление и вернуть баланс между спросом и предложением. После коррекции рынок вернулся к более устойчивой динамике, отражающей реальные макроэкономические факторы". Руслан Султанов

По оценке экономиста Эльдара Шамсутдинова, ссылающегося на JP Morgan, торги по USD/KZT сохраняют бычий настрой. Он отмечает, что наблюдался неплохой спрос со стороны покупателей.

"Этим летом для тенге не просматривается значительных драйверов роста, однако USD/KZT начинает выглядеть перекупленным". Эльдар Шамсутдинов

Финансист Арсен Темирбаев прогнозирует, что в ближайшие недели курс доллара останется в диапазоне 540-545 тенге.

"Давление на тенге оказывают снижение цен на нефть, геополитическая неопределенность, сезонный спрос на валюту в отпускной период и торговые санкции. Однако действия Национального банка, включая валютные интервенции, способны сгладить резкие колебания". Арсен Темирбаев

В общем, эксперты сходятся во мнении: диапазон в районе 540 тенге за доллар может закрепиться как рабочий на ближайшие месяцы. Однако устойчивость курса будет зависеть от динамики цен на нефть и внешнеполитической стабильности. Риски – дальнейшее падение нефтяных котировок и возможное усиление геополитических факторов, способных вернуть высокую волатильность.

Отметим, что 11 августа 2025 года аналитический центр АФК представил результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка.

В исследовании отмечается, что ожидания по курсу нацвалюты ухудшились на фоне сильной и не обоснованной фундаментальными факторами волатильности валютного рынка, прогнозируемого снижения профицита торгового баланса, роста внутреннего спроса на инвалюту и нестабильной ценовой динамики на сырьевых рынках.

К началу сентября курс по паре USD/KZT прогнозируется на уровне 541,7 тенге за доллар, а через год – на отметке 573 тенге.