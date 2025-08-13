540 тенге за доллар: всерьез и надолго
Сегодня официальный курс доллара, по данным Нацбанка РК, составил 542,29 тенге. На межбанковских торгах доллар оценивался в 538,05 тенге, а в обменниках Астаны средняя цена продажи американской валюты достигла 544,63 тенге.
Финансист Андрей Чеботарев считает, что умеренное укрепление тенге в начале августа стало результатом комбинации целевых валютных интервенций и сезонных факторов. По его словам, наиболее вероятным триггером разворота стали валютные интервенции, проведенные в конце июля.
"Это позволило снизить уровень паники и стабилизировать ожидания участников рынка в диапазоне нового временного равновесия и психологического уровня, которым стало значение 540, отчасти из-за объявления этого значения премьер-министром страны в качестве планового бюджетного".Андрей Чеботарев
Существенный вклад внес фактор сезонного снижения спроса на иностранную валюту со стороны корпоративного сектора. С завершением закупок валюты для оплаты импортного оборудования в начале августа спрос на доллары со стороны бизнеса снизился. Дополнительным драйвером укрепления стала налоговая неделя, когда экспортеры конвертируют часть валютной выручки для уплаты налогов, увеличивая предложение на внутреннем рынке.
Фото: Zakon.kz
Экономист Руслан Султанов подчеркивает, что июль 2025 года стал самым турбулентным месяцем для тенге с начала года.
"Средневзвешенный курс USD/KZT поднялся с 519,64 тенге 1 июля до 546,36 тенге к концу месяца, что означает ослабление национальной валюты на 26,7 тенге, или 5,1%. С начала года падение составило 4,7%".Руслан Султанов
Биржевые торги на KASE отражали повышенный спрос на иностранную валюту. Среднедневной объем операций с долларом достигал 260,4 млн долларов. Минимальная активность наблюдалась 8 июля – 179,7 млн долларов, а пик пришелся на 30 июля – 443,8 млн долларов. В большинстве торговых сессий фиксировалась нетто-покупка долларов, что поддерживало давление на тенге.
Во внебиржевом сегменте активность также была высокой. По операциям с долларом объем покупок составил 8,2 млрд долларов, а продаж – 7,3 млрд. Средневзвешенный курс находился на уровне 540,72 тенге при покупке и 540,57 тенге при продаже. Торги евро были скромнее – 17,4 млн евро по покупке и 4,9 млн евро по продаже при курсе 617,09 тенге за евро. Сделки с российским рублем достигли 9,6 млрд рублей по покупке и 3,6 млрд рублей по продаже, при этом курс составил 6,72 тенге за рубль.
В условиях крайне низкой ликвидности и усиленного спекулятивного давления 30 июля 2025 года Национальный банк провел валютные интервенции на 125,6 млн долларов. Регулятор подчеркнул, что столь резкое ослабление тенге не отражает фундаментальных факторов – мировые цены на нефть стабильно превышают 70 долларов за баррель, а доллар США глобально слабеет.
"Точечные интервенции Нацбанка в конце месяца оказались достаточными, чтобы снять избыточное спекулятивное давление и вернуть баланс между спросом и предложением. После коррекции рынок вернулся к более устойчивой динамике, отражающей реальные макроэкономические факторы".Руслан Султанов
Материал по теме
По оценке экономиста Эльдара Шамсутдинова, ссылающегося на JP Morgan, торги по USD/KZT сохраняют бычий настрой. Он отмечает, что наблюдался неплохой спрос со стороны покупателей.
"Этим летом для тенге не просматривается значительных драйверов роста, однако USD/KZT начинает выглядеть перекупленным".Эльдар Шамсутдинов
Финансист Арсен Темирбаев прогнозирует, что в ближайшие недели курс доллара останется в диапазоне 540-545 тенге.
"Давление на тенге оказывают снижение цен на нефть, геополитическая неопределенность, сезонный спрос на валюту в отпускной период и торговые санкции. Однако действия Национального банка, включая валютные интервенции, способны сгладить резкие колебания".Арсен Темирбаев
В общем, эксперты сходятся во мнении: диапазон в районе 540 тенге за доллар может закрепиться как рабочий на ближайшие месяцы. Однако устойчивость курса будет зависеть от динамики цен на нефть и внешнеполитической стабильности. Риски – дальнейшее падение нефтяных котировок и возможное усиление геополитических факторов, способных вернуть высокую волатильность.
Отметим, что 11 августа 2025 года аналитический центр АФК представил результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка.
В исследовании отмечается, что ожидания по курсу нацвалюты ухудшились на фоне сильной и не обоснованной фундаментальными факторами волатильности валютного рынка, прогнозируемого снижения профицита торгового баланса, роста внутреннего спроса на инвалюту и нестабильной ценовой динамики на сырьевых рынках.
К началу сентября курс по паре USD/KZT прогнозируется на уровне 541,7 тенге за доллар, а через год – на отметке 573 тенге.