Кредиты, долги, еда, коммуналка: как тратят деньги казахстанцы в 2025 году

Казахстан – самая крупная экономика Центральной Азии – на протяжении последних лет активно модернизирует свои финансовые рынки и социальную сферу. Анализ потребительских расходов населения страны позволяет узнать, с какими вызовами сталкиваются казахстанские семьи, сообщает Zakon.kz.

Еда – главная забота казахстанцев

Средние денежные расходы одного казахстанского хозяйства, по данным БНС АСПиР РК, составили 1 023 254 тенге за II квартал 2025 года. При этом более 91% этой суммы – 933 868 тенге – приходится на потребительские нужды.

Такая высокая доля потребления, оставляющая мало места для сбережений и инвестиций, является индикатором относительно невысокого уровня доходов.

В структуре потребления доминирует продовольствие, которое занимает 52% (536 210 тенге). Это самый важный показатель, указывающий на то, что для большинства населения расходы на еду остаются приоритетом. Следом идут непродовольственные товары (22%) и платные услуги (20%).

Особое внимание привлекают финансовые обязательства. Расходы на погашение кредитов и долгов достигают 66 451 тенге, что составляет около 6,5% от общих трат. Эта цифра сопоставима с затратами на услуги, что говорит о значительной закредитованности населения.

Региональные контрасты

Разрыв в расходах между регионами Казахстана колоссален. Лидером по тратам является область Улытау со средними расходами в 1 449 775 тенге в квартал. В пятерку самых "дорогих" регионов также входят Кызылординская, Павлодарская, Карагандинская и Атырауская области. Отдельно стоят столицы – Астана и Алматы – (1 193 186 и 1 094 752 тенге соответственно).

На другом конце спектра – регионы с самыми низкими расходами: Шымкент (831 393 тенге), а также Костанайская область, область Абай, СКО и ВКО.

Разница в расходах между лидером (Улытау) и аутсайдером (Шымкент) составляет 1,74 раза.

Структурные особенности

Хотя область Улытау и является регионом с самым высоким уровнем расходов, но его жители также несут и самую большую долговую нагрузку. Почти 19% всех расходов, или 275 394 тенге, уходит на погашение кредитов и долгов.

Кызылординская область показывает одну из самых высоких долей расходов на продовольствие (556 804 тенге) и в то же время очень крупную долговую нагрузку (129 014 тенге). Это может свидетельствовать о том, что люди вынуждены брать кредиты даже на базовые нужды.

Алматы и Астана демонстрируют типичную для мегаполисов структуру расходов: меньше доля продовольствия, больше – услуг. В Алматы также заметна значительная материальная помощь родственникам (7 471 тенге), что подтверждает его роль как центра притяжения для семейных связей.

Шымкент имеет низкие расходы по всем статьям, включая долги (12 708 тенге), что указывает на самую меньшую закредитованность по стране.

Город и село

Различия между городскими и сельскими домохозяйствами фундаментальны. Горожане в среднем тратят больше (1 044 288 тенге), и их расходы более ориентированы на услуги и непродовольственные товары. Они также более закредитованы (69 305 тенге против 60 009 тенге у сельчан).

В свою очередь сельские жители тратят меньше (975 766 тенге), а в их бюджете доминирует продовольствие (537 083 тенге). Они менее зависимы от кредитов и услуг, что делает их более "самообеспеченными".

Однако есть исключения, которые подчеркивают уникальность некоторых регионов:

В Алматинской области сельские расходы (1 038 447 тенге) превышают городские (853 803 тенге).

В Кызылординской области эта разница еще более выражена: сельские домохозяйства тратят 1 337 838 тенге против 1 029 390 тенге в городе, причем именно на селе фиксируется очень высокая долговая нагрузка (138 691 тенге).

Сравнение с I кварталом 2025 года

В январе-марте 2025 года расходы распределялись так:

продовольственные товары – 50,1%;

непродовольственные – 23,2%;

услуги – 18,4%.

К сентябрю общая картина почти не изменилась: продовольствие по-прежнему удерживает более половины потребительских расходов, что указывает на структурную инерцию экономики.

При этом региональные различия остаются ярко выраженными. Весной 2025 года максимальная доля продовольствия фиксировалась в Туркестанской (59,9%), Жамбылской (58,7%) и Алматинской (57,5%) областях, минимальная – в Карагандинской (42,3%) и Акмолинской (43,5%), а также в Астане (43,8%). Сейчас ситуация изменилась из-за того, что летом на юге – самые дешевые фрукты и овощи.

Ранее мы рассказали, что жители стран, в которых на еду уходит меньше денег, необязательно богаче нас. У каждой страны есть своя структура потребительских расходов. Например, в Канаде граждане тратят на еду 10% от доходов, но отдадут за платную медицину до 20% доходов семьи. Мы отдаем за интернет 10-15 долларов в месяц, а житель Торонто – 50 долларов. Мы платим за коммуналку около 7-10% от зарплаты, а канадец отдаст за обслуживание квартиры до 18% от дохода.