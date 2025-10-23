Нефть стремительно дорожает после санкций Трампа: чем это грозит Казахстану

Всего за 24 часа цена фьючерсов на нефть марки Brent показала экстраординарный рост, набрав 3,45%. Сейчас баррель торгуется на отметке около 65 долларов - уровень, который последний раз фиксировался 15 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

"Черное золото" снова в цене

Фьючерсы на американскую WTI с поставкой в декабре 2025 года так же продемонстрировали схожую динамику, подорожав на 3,57%, до 6,58 доллара за баррель на 12:00 по времени Астаны.

Эта энергичная консолидация, как отмечает АФК, представляет собой уверенное восстановление после недавнего пятимесячного минимума. Фундаментальную поддержку ценам оказали отраслевые данные: Американский институт нефти (API) зафиксировал существенное сокращение запасов сырой нефти в США – на 2,98 млн баррелей за неделю, завершившуюся 18 октября. Это резко контрастирует с ростом запасов на 3,5 млн баррелей неделей ранее, сигнализируя об ужесточении конъюнктуры физического рынка.

Фото: Zakon.kz

Эскалация между США и Россией

Однако главным катализатором, конечно, является нарастание геополитической напряженности. Запланированный саммит между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным был отложен на неопределенный срок. Причиной стало неприятие Москвой призывов к немедленному прекращению огня в Украине.

На этом фоне вечером 22 октября Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойл", включая любые компании, где им принадлежит 50% и более. Вашингтон дал срок лишь до 21 ноября на сворачивание операций, объяснив этот агрессивный шаг "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе". Президент Трамп, в свою очередь, публично призвал Москву к немедленному прекращению огня.

Последствия введенных мер являются глобальными и недвусмысленными.

"В результате сегодняшних действий вся собственность и имущественные права указанных или заблокированных лиц, описанных выше, находящиеся в Соединенных Штатах или находящиеся во владении или под контролем граждан США, блокируются, и о них необходимо сообщить в OFAC. Кроме того, блокируются любые организации, находящиеся, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 или более процентов в собственности одного или нескольких заблокированных лиц". Минфин США

Разрыв цепочек поставок в Индии

Эффективность санкций подтверждается реакцией ключевых покупателей. Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании – включая Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals – начали проверку торговых документов. Об этом заявило издание The Economic Times. Цель аудита: убедиться, что импорт не поступает напрямую от подсанкционных "Роснефти" и "Лукойл".

Несмотря на то, что, по данным источников Reuters, индийские госкомпании редко закупают нефть напрямую, предпочитая посредников, высокопоставленные руководители НПЗ анонимно заявили, что новые ограничения сделают продолжение поставок российской нефти невозможным. Это же подтверждает Bloomberg, говоря о глубоком разрыве в традиционных каналах поставок, что лишь усиливает давление на мировые котировки.

Возможная уязвимость Казахстана

Реверберация нового санкционного пакета доходит и до казахстанских стратегических проектов. Как отмечает отраслевой аналитик Абзал Нарымбетов, риски для страны вполне осязаемы.

Несмотря на то, что ограничения не затрагивают действующие ключевые проекты – Тенгиз, Карачаганак и КТК, где доля "Лукойл" ниже 50% – под прямым ударом оказался проект Каламкас-Хазар. С долей участия "Лукойл" в 50%, он теоретически попадает в зону риска блокировки.

Для Казахстана это означает не только отсрочку в получении многомиллиардных инвестиций, но и потенциальное замедление темпов эффективной монетизации собственных углеводородных ресурсов.

Другими словами, хотя стремительный рост цен на Brent обеспечивает Казахстану краткосрочный фискальный бонус, он сопряжен с нарастающей инвестиционной и регуляторной неопределенностью.

Ранее мы рассказали, что увеличение стоимости барреля нефти даже на 1 доллар приносит в казну Казахстана 150 миллионов долларов.