Инфляция на тарелке: мясо с маслом тянут цены вверх
Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, с начала года прирост цен достиг 8,3%, что подчеркивает долгосрочную тенденцию удорожания базовых продуктов питания.
Лидеры роста: мясо и масло
Наибольшее влияние на динамику оказывают мясо и растительные масла. Говядина с начала года подорожала на 25,7%, морковь – на 17,2%, подсолнечное масло – на 15,7%, а гречка – на 12,7%.
Абсолютным рекордсменом по росту стало подсолнечное масло (26,8% по сравнению с октябрем прошлого года) и говядина (26,5%).
Секторное снижение: злаки и макароны
На фоне общего подорожания некоторые категории демонстрируют снижение. Так, за год рис подешевел на 15%, рожки – на 2,8%, а мука – на 1,8%. За последнюю неделю небольшое снижение отмечено также по луку (-1,4%), капусте (-0,5%), моркови (-0,4%) и сахару (-0,4%).
География инфляции
Ценовая нагрузка распределяется по регионам неравномерно.
- Жезказган: годовой рост 16,7%, при этом подсолнечное масло подорожало на 44,2%, став самым дорогим в стране – 945 тенге за литр.
- Актобе: рост 16,4%, подсолнечное масло прибавило 37,7%.
- Семей: 13,3% в целом, а говядина в городе подорожала на 38,4%.
Кстати, эти цифры показывают: инфляционное давление особенно остро ощущается в центральных и восточных регионах страны.
Ценовые рекорды
На рынке наблюдаются и локальные ценовые пики.
- Сливочное масло в Актау достигло 6548 тенге за килограмм.
- Мука в том же регионе – 306 тенге за килограмм.
- В Кокшетау самый дорогой хлеб – 255 тенге за буханку.
- В Актау говядина стоит 3480 тенге за килограмм.
- В Семее сахар стоит 461 тенге за килограмм.
- В Конаеве десяток яиц стоит 638 тенге.
- В Атырау картофель продается в среднем по 219 тенге за килограмм.
Отметим, что в сентябре министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев назвал список социально значимых продуктов питания "пережитком" и высказался о планах внедрения продовольственных ваучеров.