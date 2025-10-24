Инфляция на тарелке: мясо с маслом тянут цены вверх

К середине октября рост цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане вновь показал ускорение. Годовая инфляция в этом сегменте достигла отметки 10,3%, тогда как в начале сентября она составляла 9,6%, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, с начала года прирост цен достиг 8,3%, что подчеркивает долгосрочную тенденцию удорожания базовых продуктов питания.

Лидеры роста: мясо и масло

Наибольшее влияние на динамику оказывают мясо и растительные масла. Говядина с начала года подорожала на 25,7%, морковь – на 17,2%, подсолнечное масло – на 15,7%, а гречка – на 12,7%.

Абсолютным рекордсменом по росту стало подсолнечное масло (26,8% по сравнению с октябрем прошлого года) и говядина (26,5%).

Секторное снижение: злаки и макароны

На фоне общего подорожания некоторые категории демонстрируют снижение. Так, за год рис подешевел на 15%, рожки – на 2,8%, а мука – на 1,8%. За последнюю неделю небольшое снижение отмечено также по луку (-1,4%), капусте (-0,5%), моркови (-0,4%) и сахару (-0,4%).

Фото: Zakon.kz

География инфляции

Ценовая нагрузка распределяется по регионам неравномерно.

Жезказган: годовой рост 16,7%, при этом подсолнечное масло подорожало на 44,2%, став самым дорогим в стране – 945 тенге за литр.

Актобе: рост 16,4%, подсолнечное масло прибавило 37,7%.

Семей: 13,3% в целом, а говядина в городе подорожала на 38,4%.

Кстати, эти цифры показывают: инфляционное давление особенно остро ощущается в центральных и восточных регионах страны.

Ценовые рекорды

На рынке наблюдаются и локальные ценовые пики.

Сливочное масло в Актау достигло 6548 тенге за килограмм.

Мука в том же регионе – 306 тенге за килограмм.

В Кокшетау самый дорогой хлеб – 255 тенге за буханку.

В Актау говядина стоит 3480 тенге за килограмм.

В Семее сахар стоит 461 тенге за килограмм.

В Конаеве десяток яиц стоит 638 тенге.

В Атырау картофель продается в среднем по 219 тенге за килограмм.

Отметим, что в сентябре министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев назвал список социально значимых продуктов питания "пережитком" и высказался о планах внедрения продовольственных ваучеров.