Около 22 млрд тенге выплатили казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации

Сегодня, 19 сентября 2025 года, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали, сколько человек получили адресную социальную помощь, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, по состоянию на 1 сентября 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 270,7 тыс. человек из 50,3 тыс. семей на сумму 21,7 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 110,7 млрд тенге.

"Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи". Пресс-служба МТСЗН РК

Как уточнили в ведомстве, АСП предусматривает:

ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5898 тенге) на каждого ребенка. На 1 сентября текущего года дополнительная выплата назначена 83,6 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 2,8 млрд тенге;

содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

"В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz)", – добавили в пресс-службе МТСЗН РК.

Материал по теме Социальную помощь от государства должны получать именно те люди, которые остро нуждаются в этом – Токаев

18 сентября 2025 года в Минтруда рассказали, как может измениться процедура назначения адресной социальной помощи (АСП) в Казахстане.