Прогноз: каким будет курс доллара в первую неделю сентября

Что будет влиять на формирование валютной пары доллар/тенге и стоит ли ждать существенного роста курса в ближайшее время – в материале Zakon.kz.

По итогам дневных торгов в пятницу, 29 августа, средневзвешенный курс доллара составил 538,6 тенге, поднявшись на 0,77 тенге, практически не отреагировав на сегодняшнее решение по базовой ставке.

Отметим, что по сравнению с началом августа нацвалюта укрепилась, хоть и незначительно. Так, официальный курс доллара на 1 августа составлял 540,78 тенге согласно данным Нацбанка.

Фото: Национальный банк РК

Главный аналитик АФК Рамазан Досов отметил, что сохранение базовой ставки Нацбанком на уровне 16,5% совпало с ожиданиями участников рынка. Согласно августовскому опросу АФК, 78% респондентов ожидали такого решения со стороны монетарного регулятора.

"Соответственно, реакция тенге была нейтральной: на момент объявления курс уже в большей степени отражал ожидания паузы в изменении базовой ставки. А ослабление нацвалюты в предыдущие дни связано скорее с завершением квартального налогового периода, ростом спроса на инвалюту для осуществления необходимых платежей перед завершением месяца". Рамазан Досов

Вместе с тем на будущей неделе динамика валютной пары USD/KZT будет формироваться под влиянием ряда факторов.

В первую очередь это объемы продаж инвалюты со стороны Нацфонда и Нацбанка в рамках операций по зеркалированию покупок золота (будут опубликованы 2 сентября), которые дадут рынку сигнал относительно степени поддержки со стороны ключевого фактора в курсообразовании.

По словам эксперта, если эти операции окажутся ниже августовских значений (около 990 млн долларов), это усилит давление на курс.

Также значимым фактором остается поведение нефти: колебания в диапазоне 65-70 долларов за баррель могут удерживать тенге от резких изменений в обе стороны, но при снижении цен до 60 долларов и ниже реакция может быть более заметной.

Помимо этого, важное значение имеет и глобальная динамика доллара: DXY остается вблизи локальных минимумов на фоне ожиданий возобновления цикла снижения ставок Федрезервом уже в сентябре.

"Учитывая, что казахстанский тенге остается высокочувствительной валютой к внешнему фону, дальнейшее ослабление доллара на глобальном рынке может ослабить девальвационные ожидания. Напомним, влияние цикла снижения ставки ФРС может проявиться через отток капитала из долларовых активов в пользу других, что ослабит доллар. А это в свою очередь окажет позитивное влияние на валюты развивающихся рынков, включая тенге". Рамазан Досов

В целом в условиях стабильных цен на сырье и продолжения продаж валюты Нацфондом в ближайшее время курс может колебаться вблизи августовского диапазона в 534-543 тенге за доллар.

Сценарий достижения уровня 550 тенге за доллар в сентябре исключать нельзя, считает аналитик, но подчеркивает, что он не является базовым. Так как для роста курса пары до этого значения потребуется совпадение нескольких негативных факторов: ослабление внутренней поддержки, снижение цен на нефть, усиление спроса на инвалюту со стороны бизнеса и населения, а также обострение внешнеэкономических или геополитических рисков, заключил аналитик.

Ранее Zakon.kz сообщал, что за последние полгода индекс доллара (DXY) потерял ровно 9% своей стоимости, но это не привело к панике на мировых рынках. Такое падение стало следствием высоких показателей в начале года.