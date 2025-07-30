Золото готовится к новому рывку и может подорожать еще на 20%
Рассмотрим динамику цен на золото. Сначала в мире. За последние 12 месяцев (с августа 2024 по июль 2025 года) мировая цена за унцию (31,103476 граммов) увеличилась с 2 473 до 3 378 долларов (на утро 30 июля 2025 года), прибавив 36,71%.
В Казахстане все обстоит гораздо внушительней. За год, с 30 июля 2024 по 30 июля 2025 года, цена грамма золота выросла с 36 399 до 57 943 тенге. Это рост на 59,19%.
Пять причин роста
Текущая ценовая динамика золота – результат сложного взаимодействия глобальных макроэкономических и геополитических факторов. Вот некоторые.
Геополитика. Постоянная неопределенность – от эскалации торговых тарифов между крупными экономиками до войны в Украине, на Ближнем Востоке – продолжает поддерживать интерес инвесторов к драгметаллу.
Монетарная политика ФРС. Федеральная резервная система США проявляет осторожность в вопросе снижения процентных ставок, удерживая ключевую ставку в диапазоне 4,25-4,5%. Высокая стоимость заимствований традиционно оказывает давление на золото. При этом возможное изменение риторики ФРС или фактическое снижение ставок может стать мощным катализатором для золотого ралли.
Индекс доллара с 1 января 2025 года упал на 12,4% по отношению к мировым валютам (евро, йена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Это ослабление делает золото относительно дешевле для многих покупателей, что стимулирует спрос и способствует стабилизации цен.
Закупки центральных банков. Регуляторы по всему миру продолжают наращивать свои золотые резервы беспрецедентными темпами. Ежемесячные покупки в объеме около 80 тонн указывают на стратегическое изменение в глобальных резервных стратегиях. Эти систематические и масштабные приобретения создают устойчивый дефицит предложения на рынке, поддерживая высокий уровень цен.
Инфляционные ожидания. Повышение импортных тарифов в США приводит к росту инфляционных ожиданий, и золото традиционно воспринимается как эффективный инструмент сохранения покупательной способности капитала.
В последние недели июля цена золота устойчиво удерживается в коридоре 3 300-3 350 долларов за унцию. Незначительные дневные колебания фьючерсов на Comex подтверждают состояние временного равновесия на рынке.
Фото: Zakon.kz
Материал по теме
Цель – 4000 долларов за унцию
Экспертное сообщество в целом склоняется к оптимистичному сценарию для золота. В частности, Bloomberg приводит слова Иэна Самсона, управляющего фондом Fidelity International.
"Рынок золота сейчас находится на стадии зрелого бычьего ралли с мощной фундаментальной поддержкой. Текущая консолидация – это естественный этап перед новым витком роста, особенно если ФРС начнет снижать ставки, а геополитическая напряженность вновь обострится".Иэн Самсон
Специалисты Fidelity International прогнозируют достижение отметки в 4 000 долларов к концу 2026 года. Их аргументы основаны на пяти причинах, перечисленных нами.
Аналитики Goldman Sachs комментируют ситуацию аналогично.
"Масштабные закупки центральных банков и ослабление доллара создают уникальную комбинацию факторов, способную подтолкнуть цену золота выше 4 000 долларов за унцию в течение ближайших 12-18 месяцев".Goldman Sachs
Таким образом, если прогнозы оправдаются и цена золота вырастет на 20% от текущего уровня, то к концу 2026 года 1 грамм золота в Казахстане будет стоить не 57 943 тенге, как сегодня, а 69 531 тенге.
Правда, здесь есть одно "но". С начала 2025 года золото уже продемонстрировало рост на 26% – это при том, что его цена упала до 3 300 долларов с апрельского пика почти в 3 500 долларов. Однако аналитики Citigroup призывают к осторожности, указывая на возможность коррекции в диапазоне 2 850-3 000 долларов в случае сохранения высоких процентных ставок и (а вдруг?!) стабилизации международной обстановки в 2025-2026 годах.
Материал по теме
Игра на перспективу: советы от финансиста
Финансист Арсен Темирбаев предлагает следующие стратегические рекомендации частным и институциональным инвесторам, планирующим вложения в золото с учетом текущей рыночной ситуации в июле 2025 года.
- Держите "стратегический горизонт". Золото – это средство долгосрочного сохранения капитала, особенно ценное в условиях инфляции и геополитических рисков. Локальные коррекции не должны вызывать паники; они часто предшествуют новым волнам роста, если фундаментальные причины для этого сохраняются.
- Не пренебрегайте диверсификацией портфеля. Даже у самых агрессивных профессиональных инвесторов доля золота в портфеле редко превышает 10-15%. Золото должно быть частью сбалансированной корзины активов.
- Используйте периоды консолидации для входа. Фазы консолидации курса, подобные текущей в диапазоне 3 200-3 400 долларов за унцию, предоставляют возможность для входа в рынок по более выгодным ценам и без спешки. Избегайте гонки за ценой на пике; приобретайте активы во время коррекций или бокового движения.
- Внимательно отслеживайте решения ФРС и динамику доллара. Регулярно мониторьте финансовую прессу и отчеты центральных банков для своевременной корректировки своей инвестиционной позиции.
- Оцените оптимальную форму инвестиций. Доступны различные варианты: покупка физического золота, инвестиции в ETF на золото, использование структурированных продуктов или акции золотодобывающих компаний. Для большинства частных инвесторов наиболее оптимальны ETF или обезличенные металлические счета, предлагающие минимальные издержки, отсутствие проблем с хранением и высокую ликвидность.
Одним словом, учитывая все текущие настроения рынка и мощные фундаментальные факторы, золото, вероятно, продолжит подтверждать свою роль самого надежного актива в истории.
Ранее мы рассказали, где хранит деньги руководитель Национального банка РК.