Тимур Сулейменов высказался о курсе рубля

Фото: Zakon.kz

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 5 июня 2025 года объяснил, что обменный курс складывается в результате спроса и предложения, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что курс нацвалют исторически сложился в результате взаимодействия экономических систем. "Когда экономики нашли вот эту равновесную точку в районе пяти тенге. Комфортно она или нет, очень трудно сказать. Базово, в экономике считается, что курс – это один из инструментов, наверное, не обеспечивающих, но влияющих на конкурентоспособность. То есть нельзя держать свой собственный курс чрезвычайно сильным, особенно по отношению к валютам соседей, потому что потеряешь конкурентоспособность", – отметил он. В целом, по словам главы Нацбанка, курсообразование – это результат рыночного взаимодействия. "Нет каких-то котировок фиксированных. Это все складывается в результате спроса и предложения. Если сейчас 6,3-6,4 на бирже, 6,5 – в обменниках, значит вот такой спрос установлен на рубль. Он во многом определяется тем, что импорт из России у нас велик, около 30%", – подчеркнул Тимур Сулейменов. 3 июня 2025 года сообщалось, что рубль начал плавное падение после переговоров в Стамбуле.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: