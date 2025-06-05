#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
511.67
582.38
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
511.67
582.38
6.53
Финансы

Тимур Сулейменов высказался о курсе рубля

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 14:59 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 5 июня 2025 года объяснил, что обменный курс складывается в результате спроса и предложения, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что курс нацвалют исторически сложился в результате взаимодействия экономических систем.

"Когда экономики нашли вот эту равновесную точку в районе пяти тенге. Комфортно она или нет, очень трудно сказать. Базово, в экономике считается, что курс – это один из инструментов, наверное, не обеспечивающих, но влияющих на конкурентоспособность. То есть нельзя держать свой собственный курс чрезвычайно сильным, особенно по отношению к валютам соседей, потому что потеряешь конкурентоспособность", – отметил он.

В целом, по словам главы Нацбанка, курсообразование – это результат рыночного взаимодействия.

"Нет каких-то котировок фиксированных. Это все складывается в результате спроса и предложения. Если сейчас 6,3-6,4 на бирже, 6,5 – в обменниках, значит вот такой спрос установлен на рубль. Он во многом определяется тем, что импорт из России у нас велик, около 30%", – подчеркнул Тимур Сулейменов.

3 июня 2025 года сообщалось, что рубль начал плавное падение после переговоров в Стамбуле.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Тенге укрепился к валютам на торгах 5 июня
Финансы
15:42, Сегодня
Тенге укрепился к валютам на торгах 5 июня
Доллар стремительно дешевеет – нужно ли сегодня покупать валюту
Финансы
15:33, Сегодня
Доллар стремительно дешевеет – нужно ли сегодня покупать валюту
Нацбанк будет публиковать резюме обсуждений базовой ставки
Финансы
14:10, Сегодня
Нацбанк будет публиковать резюме обсуждений базовой ставки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: