Финансы

ЕНПФ нужно максимально передавать в частное управление – глава Нацбанка

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 12:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на Astana Finance Days 5 сентября 2025 года рассказал о необходимости перевода Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в частное управление, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов напомнил, что Национальный банк управляет государственными резервами.

"Это и золотые запасы, пенсионный фонд. И еще ряд других небольших фондов. Мы начали работать с нашими дочерними компаниями, это и страховой фонд, и частично мы перевели активы в частное управление. То есть некоторые компании фонда самостоятельно управляют своими активами, а некоторые передали свои активы. Порядка 500 млн мы перевели на рынок. Надеюсь, что в следующем году мы оценим эффективность соответствующих фондов, которые управляют этими активами, и будем повышать эти объемы", – отметил он.

При этом он добавил, что сейчас много ликвидности в пенсионном фонде, который управляется Национальным банком.

"Нам нужно пенсионный фонд максимально переводить в частное управление. Конечно, мы это делаем очень осторожно, хотим, естественно, осуществлять очень серьезный надзор за этим процессом, но в целом, думаю, именно такой путь нас ожидает", – подчеркнул глава Нацбанка.

Отмечая чувствительность вопроса, Тимур Сулейменов указал на "в целом стабильность системы".

"Есть и спрос, и предложение. И у нас очень хорошие внутренние менеджеры", – заверил он.

27 августа 2025 года в АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) рассказали, как казахстанцам получить справку о пенсионных отчислениях.

