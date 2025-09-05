ЕНПФ нужно максимально передавать в частное управление – глава Нацбанка

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на Astana Finance Days 5 сентября 2025 года рассказал о необходимости перевода Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в частное управление, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов напомнил, что Национальный банк управляет государственными резервами.

"Это и золотые запасы, пенсионный фонд. И еще ряд других небольших фондов. Мы начали работать с нашими дочерними компаниями, это и страховой фонд, и частично мы перевели активы в частное управление. То есть некоторые компании фонда самостоятельно управляют своими активами, а некоторые передали свои активы. Порядка 500 млн мы перевели на рынок. Надеюсь, что в следующем году мы оценим эффективность соответствующих фондов, которые управляют этими активами, и будем повышать эти объемы", – отметил он.

При этом он добавил, что сейчас много ликвидности в пенсионном фонде, который управляется Национальным банком.

"Нам нужно пенсионный фонд максимально переводить в частное управление. Конечно, мы это делаем очень осторожно, хотим, естественно, осуществлять очень серьезный надзор за этим процессом, но в целом, думаю, именно такой путь нас ожидает", – подчеркнул глава Нацбанка.

Отмечая чувствительность вопроса, Тимур Сулейменов указал на "в целом стабильность системы".

"Есть и спрос, и предложение. И у нас очень хорошие внутренние менеджеры", – заверил он.

