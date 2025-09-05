Четыре банкноты исчезнут из кошельков казахстанцев: Нацбанк назвал сроки

В Национальном банке Казахстана (НБК) сегодня, 5 сентября 2025 года, назвали сроки и перечислили банкноты тенге, которые выйдут из обращения, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе заявили, что Нацбанк не будет продлевать установленный срок параллельного обращения старого и нового образца банкнот номиналом 5000 тенге (с 25 декабря 2023 года по 24 сентября 2025 года).

"При этом следует отметить, что после завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК – бессрочно". Пресс-служба НБК

Также в монетарном регуляторе напомнили, что на сегодня выпущены в обращение банкноты номиналами 10 000, 2000 и 1000 тенге нового образца. Для них сроки завершения периода параллельного обращения банкнот старого и нового образцов установлены следующие:

для банкнот номиналом 2000 тенге – по 24 июня 2026 года;

для банкнот номиналом 10 000 тенге – по 27 июня 2026 года;

для банкнот номиналом 1000 тенге – по 27 марта 2027 года.

Параллельное (или одновременное) обращение новых и старых банкнот – это период, когда новые и старые банкноты являются законным платежным средством и обязательны к приему на всей территории Казахстана. В этот период старые банкноты можно свободно использовать для расчетов, пока они не будут окончательно изъяты из обращения после утвержденного срока.

29 августа 2025 года председатель Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, могут ли перестать принимать в магазинах "старые" 5000 тенге.