Как отличить настоящую банкноту 2000 тенге от подделки

25 декабря 2024 года в Казахстане выпущена новая банкнота номиналом 2000 тенге. Это третья банкнота из серии "Сакский стиль". Национальный банк 4 апреля 2025 года решил перечислить основные защитные элементы для проверки подлинности, сообщает Zakon.kz.

О защитных элементах денежного знака

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.

Фото: nationalbank.kz

На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.

Фото: nationalbank.kz

Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов голубого и зеленого.

Фото: nationalbank.kz

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент – патч в виде объемного изображения артефакта. При повороте банкноты проявляется эффект переключения вершины горы и цифрового изображения номинала на орнамент и динамический эффект расхождения лучей в стороны.

Фото: nationalbank.kz

На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объемного изображения артефакта "Голова Сайги". При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.

Фото: nationalbank.kz

Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.

Фото: nationalbank.kz

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

Фото: nationalbank.kz

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