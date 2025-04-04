Как отличить настоящую банкноту 2000 тенге от подделки
О защитных элементах денежного знака
На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.
Фото: nationalbank.kz
На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.
Фото: nationalbank.kz
Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов голубого и зеленого.
Фото: nationalbank.kz
Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент – патч в виде объемного изображения артефакта. При повороте банкноты проявляется эффект переключения вершины горы и цифрового изображения номинала на орнамент и динамический эффект расхождения лучей в стороны.
Фото: nationalbank.kz
На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объемного изображения артефакта "Голова Сайги". При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.
Фото: nationalbank.kz
Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.
Фото: nationalbank.kz
Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.
Фото: nationalbank.kz
1 апреля 2025 года стало известно, что Нацбанк планирует увеличить продажи валюты из Нацфонда.