Как поменялась цена биткоина и других криптовалют 14 сентября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 115 796 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Ethereum (ETH): 4 651,89 $; изменения за 24 часа: -1,27%.

Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

BNB (BNB): 938,6 $; изменения за 24 часа: +1,44%.

USD Coin (USDC): 0,9993 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,290662 $; изменения за 24 часа: +2,63%.

Cardano (ADA): 0,9153 $; изменения за 24 часа: -1,15%.

По состоянию на 14 сентября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 540,84 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.