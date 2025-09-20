Как поменялась цена биткоина и других криптовалют 20 сентября
Фото: pexels
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 115 898,2 $; изменения за 24 часа: -0,88%.
Ethereum (ETH): 4 475,44 $; изменения за 24 часа: -1,31%.
Tether (USDT): 1,0007 $; изменения за 24 часа: +0,04%.
BNB (BNB): 999,89 $; изменения за 24 часа: -0,08%.
USD Coin (USDC): 0,9994 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,265120 $; изменения за 24 часа: -3,69%.
Cardano (ADA): 0,8991 $; изменения за 24 часа: -0,98%.
Материал по теме
Криптоловушка: как не попасть под статью, работая с цифровыми активами в Казахстане
По состоянию на 20 сентября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 541,34 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript