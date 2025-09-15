#АЭС в Казахстане
Общество

Какую страховку обязан оформить работодатель в Казахстане

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 13:09 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) выпустили новый полезный пост в рамках проекта "Важно знать!" На этот раз речь шла о том, какую страховку обязан оформить работодатель на своих работников, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что в Казахстане с 2005 года законодательством закреплено страхование работников от несчастных случаев.

Ануар Аубакиров, эксперт Департамента труда и социального партнерства МТСЗН, уточняет, страхование направлено на то, чтобы компенсировать потерю заработка пострадавшему и возместить расходы, связанные с причинением вреда здоровью.

По словам специалиста, данный вид страхования осуществляется за счет средств работодателя путем заключения договора со страховой организацией, которая при наступлении страхового случая осуществляет выплаты работнику.

В результате несчастного случая, связанного с исполнением трудовых обязанностей, пострадавшему работнику устанавливается степень утраты общей и профессиональной трудоспособности.

На основании чего, продолжает Аубакиров, работник получает социальные выплаты из многоуровневой системы социальной защиты.

А именно:

  • государственное социальное пособие (ГСП) по инвалидности из бюджета в зависимости от установленной группы инвалидности;
  • социальную выплату из Государственного фонда социального страхования в зависимости от дохода, который он получал до увечья, стажа участия в системе обязательного страхования, степени утраты общей трудоспособности;
  • страховую выплату из страховой организации в зависимости от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Немного ранее в Минтруда сделали заявление. Как оказалось, по состоянию на 1 августа 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 542,8 тыс. человек.

В 2025 году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:

  • I группы – 101 702 тенге,
  • II группы – 81 362 тенге,
  • III группы – 55 474 тенге.
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
