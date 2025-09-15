Какую страховку обязан оформить работодатель в Казахстане
Стоит отметить, что в Казахстане с 2005 года законодательством закреплено страхование работников от несчастных случаев.
Ануар Аубакиров, эксперт Департамента труда и социального партнерства МТСЗН, уточняет, страхование направлено на то, чтобы компенсировать потерю заработка пострадавшему и возместить расходы, связанные с причинением вреда здоровью.
По словам специалиста, данный вид страхования осуществляется за счет средств работодателя путем заключения договора со страховой организацией, которая при наступлении страхового случая осуществляет выплаты работнику.
В результате несчастного случая, связанного с исполнением трудовых обязанностей, пострадавшему работнику устанавливается степень утраты общей и профессиональной трудоспособности.
На основании чего, продолжает Аубакиров, работник получает социальные выплаты из многоуровневой системы социальной защиты.
А именно:
- государственное социальное пособие (ГСП) по инвалидности из бюджета в зависимости от установленной группы инвалидности;
- социальную выплату из Государственного фонда социального страхования в зависимости от дохода, который он получал до увечья, стажа участия в системе обязательного страхования, степени утраты общей трудоспособности;
- страховую выплату из страховой организации в зависимости от степени утраты профессиональной трудоспособности.
Материал по теме
Немного ранее в Минтруда сделали заявление. Как оказалось, по состоянию на 1 августа 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 542,8 тыс. человек.
В 2025 году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:
- I группы – 101 702 тенге,
- II группы – 81 362 тенге,
- III группы – 55 474 тенге.