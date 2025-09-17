#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Финансы

Базовая ставка Нацбанка останется на уровне 16,5% до середины 2026 года – прогноз ЕАБР

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 11:47 Фото: Zakon.kz
Евразийский банк развития представил свой прогноз по денежно-кредитной политике Казахстана. По оценке специалистов, Нацбанк Казахстана сохранит базовую ставку на текущем уровне 16,5% до конца первого квартала 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, постепенное снижение ставки возможно не ранее лета 2026 года, но только при условии устойчивого замедления инфляции. Более заметное смягчение денежно-кредитной политики, по мнению аналитиков, следует ожидать только в 2027 году.

Почему ставка останется неизменной?

В числе основных причин, по которым Нацбанк будет удерживать ставку, ЕАБР называет:

  • рост инфляционных ожиданий;
  • повышение тарифов на коммунальные услуги;
  • сохраняющуюся высокую потребительскую активность;
  • стимулирование кредитования.

Прогноз инфляции на 2026 год, по данным ЕАБР, составляет 9,5-11,5%, однако к концу 2026 года инфляция, как ожидается, будет находиться на уровне около 14,5%, что произойдет после пикового значения во втором квартале года.

Нацбанк РК со своей стороны подтверждает общую позицию. Регулятор отмечает, что в случае отсутствия существенного снижения инфляции в ближайшие месяцы возможно даже ужесточение денежно-кредитной политики, что может привести к повышению ставки на будущих заседаниях.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 11:47
Инфляция "съедает" зарплаты казахстанцев: тревожные данные Нацбанка

Аргументы регулятора

Отметим, что, согласно заявлению председателя Нацбанка Тимура Сулейменова от 29 августа 2025 года, решение о сохранении базовой ставки обосновано тем, что в экономике сохраняется сильное инфляционное давление.

"Несмотря на высокие темпы роста ВВП, который за январь-июль 2025 года ускорился до 6,3%, спрос все еще опережает предложение, усиливая давление на цены. Дополнительным источником роста потребления является активное потребительское кредитование".Тимур Сулейменов

Нацбанк также обновил свой прогноз инфляции: в 2025 году она ожидается в диапазоне 11-12,5%, в 2026 году – 9,5-11,5%, а к 2027 году должна снизиться до 5,5-7,5%. Регулятор предупреждает, что при отсутствии значимого замедления инфляции в ближайшие месяцы повышение базовой ставки не исключается. Цель Нацбанка – обеспечить низкий и стабильный рост цен, чтобы сохранить ценность доходов и сбережений граждан.

Ранее мы рассказали, почему в России цены снижаются, а в Казахстане – нет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Почему в России цены снижаются, а в Казахстане нет – мнение экономиста
16:31, 16 сентября 2025
Почему в России цены снижаются, а в Казахстане нет – мнение экономиста
В каких странах мира инфляция выше, чем в Казахстане
12:56, 09 сентября 2025
В каких странах мира инфляция выше, чем в Казахстане
Сможет ли Нацбанк и правительство Казахстана действовать как единая команда
15:22, 08 сентября 2025
Сможет ли Нацбанк и правительство Казахстана действовать как единая команда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: