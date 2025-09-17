Базовая ставка Нацбанка останется на уровне 16,5% до середины 2026 года – прогноз ЕАБР

Евразийский банк развития представил свой прогноз по денежно-кредитной политике Казахстана. По оценке специалистов, Нацбанк Казахстана сохранит базовую ставку на текущем уровне 16,5% до конца первого квартала 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, постепенное снижение ставки возможно не ранее лета 2026 года, но только при условии устойчивого замедления инфляции. Более заметное смягчение денежно-кредитной политики, по мнению аналитиков, следует ожидать только в 2027 году.

Почему ставка останется неизменной?

В числе основных причин, по которым Нацбанк будет удерживать ставку, ЕАБР называет:

рост инфляционных ожиданий;

повышение тарифов на коммунальные услуги;

сохраняющуюся высокую потребительскую активность;

стимулирование кредитования.

Прогноз инфляции на 2026 год, по данным ЕАБР, составляет 9,5-11,5%, однако к концу 2026 года инфляция, как ожидается, будет находиться на уровне около 14,5%, что произойдет после пикового значения во втором квартале года.

Нацбанк РК со своей стороны подтверждает общую позицию. Регулятор отмечает, что в случае отсутствия существенного снижения инфляции в ближайшие месяцы возможно даже ужесточение денежно-кредитной политики, что может привести к повышению ставки на будущих заседаниях.

Аргументы регулятора

Отметим, что, согласно заявлению председателя Нацбанка Тимура Сулейменова от 29 августа 2025 года, решение о сохранении базовой ставки обосновано тем, что в экономике сохраняется сильное инфляционное давление.

"Несмотря на высокие темпы роста ВВП, который за январь-июль 2025 года ускорился до 6,3%, спрос все еще опережает предложение, усиливая давление на цены. Дополнительным источником роста потребления является активное потребительское кредитование". Тимур Сулейменов

Нацбанк также обновил свой прогноз инфляции: в 2025 году она ожидается в диапазоне 11-12,5%, в 2026 году – 9,5-11,5%, а к 2027 году должна снизиться до 5,5-7,5%. Регулятор предупреждает, что при отсутствии значимого замедления инфляции в ближайшие месяцы повышение базовой ставки не исключается. Цель Нацбанка – обеспечить низкий и стабильный рост цен, чтобы сохранить ценность доходов и сбережений граждан.

