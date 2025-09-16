#АЭС в Казахстане
Финансы

Почему в России цены снижаются, а в Казахстане нет – мнение экономиста

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 16:31 Фото: pexels
В последние месяцы динамика цен в России и Казахстане демонстрирует заметное расхождение. Если в России фиксируется не только замедление инфляции, но и периоды снижения цен, то в Казахстане такого эффекта пока не наблюдается, сообщает Zakon.kz.

Экономисты отмечают: причины лежат как в различиях монетарной политики, так и в особенностях торгового баланса двух стран.

Дефляция в России

В августе потребительские цены в России снизились на 0,4%, что стало поводом для Центробанка РФ уменьшить ключевую ставку сразу на один процентный пункт. Хотя для августа снижение цен не является чем-то необычным (из-за сезонного падения цен на овощи-фрукты), масштабы падения оказались значительно выше среднего.

Однако куда более показательной стала ситуация с ценами российских производителей. С января по июль они сократились на 3,1% к уровню декабря прошлого года. Август также принес спад – минус 0,3% как в месячном, так и в годовом измерении. Это редкий случай для российской экономики последних лет, констатирует экономист Тулеген Аскаров.

Такое падение объясняется несколькими факторами: стабильностью импорта (в том числе – и параллельного), дефляционными процессами в Китае – крупнейшем торговом партнере России, а также относительно низким курсом доллара, создающим дополнительные преимущества для импортеров.

Россия: что почем?

В августе снижение цен в России коснулось прежде всего продовольствия (минус 0,9%) и платных услуг (минус 0,6%). Это позволило замедлить годовую инфляцию с 8,8% в июле до 8,1% в августе. При этом рост цен на непродовольственные товары остается минимальным – всего 3,9% в годовом выражении.

Наибольший рост зафиксирован в бензине (11,0%), медикаментах (9,3%), табачных изделиях (6,9%). А вот среди продуктов заметно подорожали рыба и морепродукты (20,8%), молочная продукция (16,3%) и масла (от 12 до 20%), тогда как яйца подешевели на 22,1%, сахар – на 5,2%, а овощи и фрукты прибавили всего 0,5%.

Главным источником инфляционного давления в России (как и у нас) остаются платные услуги для населения. Но даже здесь годовой рост замедлился – с 11,9% в июле до 11,1% в августе. Превышают данный уровень: взносы на капитальный ремонт жилья (почти +17%) и услуги организаций культуры (+16,8%).

Казахстанский контраст

Тем временем в РК рост цен только лишь наращивает обороты. В своем Послании народу 8 сентября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил инфляцию как главную проблему страны. По данным за август 2025 года, годовой уровень инфляции достиг 12,2%, а месячный – 1%, что делает задачу сдерживания роста цен особенно острой.

Главной движущей силой инфляции в РК остаются продовольственные товары и услуги ЖКХ:

  • Мясо и мясопродукты подорожали на 16,2%, став одной из основных причин роста цен.
  • Масла и жиры показали еще более внушительный прирост – 20,5%.
  • Фрукты и овощи выросли в цене на 13,5%.

Следом за продуктами идет сектор платных услуг, который добавил в инфляцию 4,45 п.п. Здесь самый заметный скачок произошел в сфере жилищных услуг из-за резкого роста тарифов. Так, холодная вода в Казахстане подорожала почти вдвое (+95,4%), а газ – на 27,7%.

Влияет ли российская инфляция на нашу?

По мере снижения годовой инфляции в России и ее роста в Казахстане увеличивается и разница между ними в реальной цене денег в пользу нашей страны, подчеркивает Тулеген Аскаров. То есть товары из РК, поставляемые в Россию, по идее, будут более конкурентоспособны за счет дешевого тенге.

"Увы, пока это преимущество не помогает отечественным производителям в наращивании экспорта в Россию, тогда как импорт из последней почти не снизился".Тулеген Аскаров

По данным статистики, в первом полугодии 2024 года экспорт Казахстана в Россию упал на 20,1%, тогда как импорт из России уменьшился всего на 2,9%. В результате торговое сальдо вновь оказалось отрицательным – минус 4 млрд 626,2 млн долларов. Особенно заметна зависимость Казахстана от российских продуктов питания.

"За последние два десятилетия доля России в импорте продовольствия выросла с 35% до 47%".Тулеген Аскаров

При этом эксперт уточняет, что исторически годовая инфляция в Казахстане почти всегда была выше российской – исключение составили только 2021 и 2023 годы.

Позитив неизбежен

Тем не менее тесные экономические связи между Россией и Казахстаном означают, что снижение инфляции в РФ окажет ощутимое позитивное влияние на казахстанскую экономику. Это произойдет через несколько ключевых каналов.

Как мы сообщали ранее, на долю РФ приходится порядка 91% всего товарооборота Казахстана в рамках ЕАЭС. Отсюда становится очевидной значительная зависимость казахстанской промышленности и потребительского рынка от российских поставок. То есть снижение цен в России автоматически с лагом в 2-3 месяца приведет к удешевлению импортируемых товаров в Казахстане, что станет прямым фактором сдерживания внутренней инфляции.

Кроме этого, денежно-кредитная политика российского ЦБ косвенно влияет на Казахстан через экономические связи и динамику обменного курса.

О чем должен задуматься Нацбанк

Главное отличие Казахстана от России – в результативности действий Центробанков. Если жесткая политика Банка России позволяет постепенно снижать инфляцию, то Нацбанку Казахстана пока не удается добиться аналогичного эффекта.

Причины – в высокой зависимости от импорта, прежде всего продовольственного, а также в сохраняющемся давлении на тенге. В результате Казахстан остается в зоне повышенных инфляционных рисков, тогда как соседняя Россия входит в фазу относительной ценовой стабилизации, делает заключение экономист.

В конце отметим, что, согласно обновленному прогнозу Нацбанка, инфляция в 2025 году ожидается в диапазоне 11-12,5%, что является небольшим смещением по сравнению с июньскими ожиданиями в 10,5%-12,5%. На последующие годы прогнозы пока остаются прежними: в 2026 году рост цен составит 9,5%-11,5%, а в 2027 году инфляция снизится до 5,5%-7,5%.

Андрей Зубов
