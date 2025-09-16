Почему в России цены снижаются, а в Казахстане нет – мнение экономиста

В последние месяцы динамика цен в России и Казахстане демонстрирует заметное расхождение. Если в России фиксируется не только замедление инфляции, но и периоды снижения цен, то в Казахстане такого эффекта пока не наблюдается, сообщает Zakon.kz.

Экономисты отмечают: причины лежат как в различиях монетарной политики, так и в особенностях торгового баланса двух стран.

Дефляция в России

В августе потребительские цены в России снизились на 0,4%, что стало поводом для Центробанка РФ уменьшить ключевую ставку сразу на один процентный пункт. Хотя для августа снижение цен не является чем-то необычным (из-за сезонного падения цен на овощи-фрукты), масштабы падения оказались значительно выше среднего.

Однако куда более показательной стала ситуация с ценами российских производителей. С января по июль они сократились на 3,1% к уровню декабря прошлого года. Август также принес спад – минус 0,3% как в месячном, так и в годовом измерении. Это редкий случай для российской экономики последних лет, констатирует экономист Тулеген Аскаров.

Такое падение объясняется несколькими факторами: стабильностью импорта (в том числе – и параллельного), дефляционными процессами в Китае – крупнейшем торговом партнере России, а также относительно низким курсом доллара, создающим дополнительные преимущества для импортеров.

Россия: что почем?

В августе снижение цен в России коснулось прежде всего продовольствия (минус 0,9%) и платных услуг (минус 0,6%). Это позволило замедлить годовую инфляцию с 8,8% в июле до 8,1% в августе. При этом рост цен на непродовольственные товары остается минимальным – всего 3,9% в годовом выражении.

Наибольший рост зафиксирован в бензине (11,0%), медикаментах (9,3%), табачных изделиях (6,9%). А вот среди продуктов заметно подорожали рыба и морепродукты (20,8%), молочная продукция (16,3%) и масла (от 12 до 20%), тогда как яйца подешевели на 22,1%, сахар – на 5,2%, а овощи и фрукты прибавили всего 0,5%.

Главным источником инфляционного давления в России (как и у нас) остаются платные услуги для населения. Но даже здесь годовой рост замедлился – с 11,9% в июле до 11,1% в августе. Превышают данный уровень: взносы на капитальный ремонт жилья (почти +17%) и услуги организаций культуры (+16,8%).

Казахстанский контраст

Тем временем в РК рост цен только лишь наращивает обороты. В своем Послании народу 8 сентября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил инфляцию как главную проблему страны. По данным за август 2025 года, годовой уровень инфляции достиг 12,2%, а месячный – 1%, что делает задачу сдерживания роста цен особенно острой.

Главной движущей силой инфляции в РК остаются продовольственные товары и услуги ЖКХ:

Мясо и мясопродукты подорожали на 16,2%, став одной из основных причин роста цен.

Масла и жиры показали еще более внушительный прирост – 20,5%.

Фрукты и овощи выросли в цене на 13,5%.

Следом за продуктами идет сектор платных услуг, который добавил в инфляцию 4,45 п.п. Здесь самый заметный скачок произошел в сфере жилищных услуг из-за резкого роста тарифов. Так, холодная вода в Казахстане подорожала почти вдвое (+95,4%), а газ – на 27,7%.

Влияет ли российская инфляция на нашу?

По мере снижения годовой инфляции в России и ее роста в Казахстане увеличивается и разница между ними в реальной цене денег в пользу нашей страны, подчеркивает Тулеген Аскаров. То есть товары из РК, поставляемые в Россию, по идее, будут более конкурентоспособны за счет дешевого тенге.

"Увы, пока это преимущество не помогает отечественным производителям в наращивании экспорта в Россию, тогда как импорт из последней почти не снизился". Тулеген Аскаров

По данным статистики, в первом полугодии 2024 года экспорт Казахстана в Россию упал на 20,1%, тогда как импорт из России уменьшился всего на 2,9%. В результате торговое сальдо вновь оказалось отрицательным – минус 4 млрд 626,2 млн долларов. Особенно заметна зависимость Казахстана от российских продуктов питания.

"За последние два десятилетия доля России в импорте продовольствия выросла с 35% до 47%". Тулеген Аскаров

При этом эксперт уточняет, что исторически годовая инфляция в Казахстане почти всегда была выше российской – исключение составили только 2021 и 2023 годы.

Позитив неизбежен

Тем не менее тесные экономические связи между Россией и Казахстаном означают, что снижение инфляции в РФ окажет ощутимое позитивное влияние на казахстанскую экономику. Это произойдет через несколько ключевых каналов.

Как мы сообщали ранее, на долю РФ приходится порядка 91% всего товарооборота Казахстана в рамках ЕАЭС. Отсюда становится очевидной значительная зависимость казахстанской промышленности и потребительского рынка от российских поставок. То есть снижение цен в России автоматически с лагом в 2-3 месяца приведет к удешевлению импортируемых товаров в Казахстане, что станет прямым фактором сдерживания внутренней инфляции.

Кроме этого, денежно-кредитная политика российского ЦБ косвенно влияет на Казахстан через экономические связи и динамику обменного курса.

О чем должен задуматься Нацбанк

Главное отличие Казахстана от России – в результативности действий Центробанков. Если жесткая политика Банка России позволяет постепенно снижать инфляцию, то Нацбанку Казахстана пока не удается добиться аналогичного эффекта.

Причины – в высокой зависимости от импорта, прежде всего продовольственного, а также в сохраняющемся давлении на тенге. В результате Казахстан остается в зоне повышенных инфляционных рисков, тогда как соседняя Россия входит в фазу относительной ценовой стабилизации, делает заключение экономист.

В конце отметим, что, согласно обновленному прогнозу Нацбанка, инфляция в 2025 году ожидается в диапазоне 11-12,5%, что является небольшим смещением по сравнению с июньскими ожиданиями в 10,5%-12,5%. На последующие годы прогнозы пока остаются прежними: в 2026 году рост цен составит 9,5%-11,5%, а в 2027 году инфляция снизится до 5,5%-7,5%.