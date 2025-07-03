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Финансы

Замедление инфляции и конкурентные цены: экономическая устойчивость Казахстана в ЕАЭС

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 14:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстан продолжает оставаться одной из стран ЕАЭС с самыми низкими ценами на ряд базовых продуктов питания. Республика удерживает позиции по доступности цен, одновременно показывая динамику в экономике и замедление инфляционных темпов, сообщает Zakon.kz.

Где дороже, где дешевле?

В мае 2025 года средний уровень инфляции в странах ЕАЭС составил 9,7%, что выше показателя за аналогичный период 2024 года (7,9%). Разумеется, общий инфляционный тренд отражается и на потребительских рынках.

Важный момент для Казахстана. Несмотря на общий рост (если рассматривать данные по продовольственным товарам за период "май 2025 к маю 2024 г.", - прим. ред.), то рост цен в Казахстане (107,6%) ниже, чем в Беларуси (107,7%) Кыргызстане (108,4%) и значительно ниже, чем в России (112,1%). Это свидетельствует о более сдержанной динамике цен на продукты питания в нашей стране по сравнению с некоторыми ключевыми партнерами по ЕАЭС (исключение – Армения с ростом 105%).

А если конкретнее?

Если углубиться в цены по определенным товарам, то становится очевидно, что Казахстан выгодно отличается по стоимости некоторых основных продуктов. Вот несколько примеров (цены переведены в доллары США):

  • Говядина: Килограмм говядины в Казахстане стоит 5,9 долларов США. Это значительно дешевле, чем в Армении (9,4 долларов), России (7,63 долларов) и Кыргызстане (7,55 долларов). Дешевле мясо обходится только жителям Беларуси (4,23 доллара).
  • Курятина: Казахстан и Беларусь предлагают самую доступную курятину в ЕАЭС – 2,09 доллара США за кг. Для сравнения, в России килограмм курицы обойдется в 2,59 доллара, в Армении – 4,09 доллара , а в Кыргызстане – 4,15 доллара.
  • Подсолнечное масло: В Казахстане подсолнечное масло стоит 1,53 доллара США. Это ниже, чем у всех наших партнеров по ЕАЭС: в России – 1,81 доллара , Кыргызстане – 1,89 доллара , Беларуси – 1,97 доллара и Армении – 1,99 доллара.

Однако есть и исключения. Цены на сыр в Казахстане выше, чем в большинстве стран ЕАЭС – 10,65 доллара за кг. Дороже сыр только в России (11,43).

Вывод

Несмотря на общую картину высокого уровня инфляции, в публикации ЕЭК по индексам потребительских цен за май 2025 года для Казахстана можно выделить несколько положительных моментов:

  • Стабильный мониторинг. Несмотря на рост цен, наблюдается систематический учет и мониторинг, что позволяет правительству и бизнесу своевременно реагировать на изменения рынка.
  • Замедление темпов инфляции. Месячная инфляция снизилась с 1,2% в апреле до 0,9% в мае 2025 года, что является положительным сигналом для экономики.

Для казахстанского бизнеса эти данные имеют двойственное значение. С одной стороны, высокий уровень инфляции требует более тщательного планирования ценовой политики и управления затратами. С другой стороны, сохранение конкурентных цен на базовые продукты питания может способствовать повышению покупательной способности населения и поддержанию спроса на внутреннем рынке.

Ранее Евразийский банк развития сообщил, что Казахстан показывает стабильные темпы роста среди стран-участниц банка благодаря развитию отдельных отраслей и промышленного производства.

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Айсулу Омарова
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