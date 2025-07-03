Замедление инфляции и конкурентные цены: экономическая устойчивость Казахстана в ЕАЭС

Казахстан продолжает оставаться одной из стран ЕАЭС с самыми низкими ценами на ряд базовых продуктов питания. Республика удерживает позиции по доступности цен, одновременно показывая динамику в экономике и замедление инфляционных темпов, сообщает Zakon.kz.

Где дороже, где дешевле?

В мае 2025 года средний уровень инфляции в странах ЕАЭС составил 9,7%, что выше показателя за аналогичный период 2024 года (7,9%). Разумеется, общий инфляционный тренд отражается и на потребительских рынках.

Важный момент для Казахстана. Несмотря на общий рост (если рассматривать данные по продовольственным товарам за период "май 2025 к маю 2024 г.", - прим. ред.), то рост цен в Казахстане (107,6%) ниже, чем в Беларуси (107,7%) Кыргызстане (108,4%) и значительно ниже, чем в России (112,1%). Это свидетельствует о более сдержанной динамике цен на продукты питания в нашей стране по сравнению с некоторыми ключевыми партнерами по ЕАЭС (исключение – Армения с ростом 105%).

А если конкретнее?

Если углубиться в цены по определенным товарам, то становится очевидно, что Казахстан выгодно отличается по стоимости некоторых основных продуктов. Вот несколько примеров (цены переведены в доллары США):

Говядина: Килограмм говядины в Казахстане стоит 5,9 долларов США. Это значительно дешевле, чем в Армении (9,4 долларов), России (7,63 долларов) и Кыргызстане (7,55 долларов). Дешевле мясо обходится только жителям Беларуси (4,23 доллара).

Килограмм говядины в Казахстане стоит 5,9 долларов США. Это значительно дешевле, чем в Армении (9,4 долларов), России (7,63 долларов) и Кыргызстане (7,55 долларов). Дешевле мясо обходится только жителям Беларуси (4,23 доллара). Курятина: Казахстан и Беларусь предлагают самую доступную курятину в ЕАЭС – 2,09 доллара США за кг. Для сравнения, в России килограмм курицы обойдется в 2,59 доллара, в Армении – 4,09 доллара , а в Кыргызстане – 4,15 доллара.

Казахстан и Беларусь предлагают самую доступную курятину в ЕАЭС – 2,09 доллара США за кг. Для сравнения, в России килограмм курицы обойдется в 2,59 доллара, в Армении – 4,09 доллара , а в Кыргызстане – 4,15 доллара. Подсолнечное масло: В Казахстане подсолнечное масло стоит 1,53 доллара США. Это ниже, чем у всех наших партнеров по ЕАЭС: в России – 1,81 доллара , Кыргызстане – 1,89 доллара , Беларуси – 1,97 доллара и Армении – 1,99 доллара.

Однако есть и исключения. Цены на сыр в Казахстане выше, чем в большинстве стран ЕАЭС – 10,65 доллара за кг. Дороже сыр только в России (11,43).

Вывод

Несмотря на общую картину высокого уровня инфляции, в публикации ЕЭК по индексам потребительских цен за май 2025 года для Казахстана можно выделить несколько положительных моментов:

Стабильный мониторинг. Несмотря на рост цен, наблюдается систематический учет и мониторинг, что позволяет правительству и бизнесу своевременно реагировать на изменения рынка.

Несмотря на рост цен, наблюдается систематический учет и мониторинг, что позволяет правительству и бизнесу своевременно реагировать на изменения рынка. Замедление темпов инфляции. Месячная инфляция снизилась с 1,2% в апреле до 0,9% в мае 2025 года, что является положительным сигналом для экономики.

Для казахстанского бизнеса эти данные имеют двойственное значение. С одной стороны, высокий уровень инфляции требует более тщательного планирования ценовой политики и управления затратами. С другой стороны, сохранение конкурентных цен на базовые продукты питания может способствовать повышению покупательной способности населения и поддержанию спроса на внутреннем рынке.

Ранее Евразийский банк развития сообщил, что Казахстан показывает стабильные темпы роста среди стран-участниц банка благодаря развитию отдельных отраслей и промышленного производства.