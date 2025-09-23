37-й рекорд золота: хватит на Калифорнию и еще сдача останется

Цена золота превысила 3800 долларов за унцию, установив новый исторический максимум. Это уже шестой рекорд с начала месяца и 37-й с начала 2025 года, что является беспрецедентным событием в современной истории финансовых рынков, сообщает Zakon.kz.

За 3 последних месяца драгоценный металл подорожал почти на 13%, а с начала года — на 44%, поднявшись с 2626 долларов за унцию. Сегодня на 16.00 по времени Астаны декабрьский фьючерс на золото торгуется на отметке 3816 долларов за унцию. Стоит отметить, что 1 тройская унция (стандартная единица измерения золота) эквивалентна примерно 31,1 граммам.

Факторы "золотого триумфа"

Эксперты отмечают, что текущий рост цен на золото – это отражение роста системной премии за риск, связанного с политическим давлением президента США Дональда Трампа на Федеральную резервную систему (ФРС), что подрывает доверие к независимости мирового регулятора. Для рынков это сигнал, что торговля и бюджет США все больше зависят от политического фона.

Ключевыми факторами роста также выступают:

Конфликт на Ближнем Востоке и обострение ситуации вокруг Венесуэлы усиливают опасения инвесторов, которые традиционно ищут убежище в защитных активах.

Активная скупка золота Центробанками, которые, по данным The Guardian, третий год подряд скупают около 1 тыс. тонн золота ежегодно. В частности, по данным Народный банк Китая десятый месяц подряд увеличивает золотые резервы, которые в августе превысили 74 млн унций.

Понятно, что в такой неразберихе золото становится своего рода безрисковой ставкой в противовес казначейским облигациям США, доходность которых растет на фоне долговых проблем и политической нестабильности.

Фото: Zakon.kz

На пути к 4000 долларов за унцию?

Сегодня рынки находятся в нервном ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится через несколько часов. По мнению экспертов, движение к психологически важной отметке 4000 долларов за унцию стоит ожидать в случае активного снижения процентных ставок ФРС, усиления геополитической эскалации, ухудшения состояния мировой экономики или потенциального ухода Пауэлла с поста главы регулятора.

Deutsche Bank уже поднял свой прогноз по золоту на следующий год до среднего значения 4000 долларов за унцию, ссылаясь на высокий спрос со стороны Центробанков и потенциальное возобновление цикла снижения ставок ФРС. Этот прогноз отражает уверенность в долгосрочном тренде роста.

Тем не менее, для того чтобы побить исторический рекорд 1979 года (когда на фоне Иранской революции и нефтяного кризиса золото подорожало на 127% за один год, взлетев с 226 до 512 долларов за унцию), драгоценному металлу нужно еще значительно вырасти.

Золото в Казахстане: инвестировать или ждать?

В Казахстане золото также демонстрирует рост. С начала сентября его цена прибавила 3 585 тенге (по 155 тенге в день!) и сегодня по курсу Нацбанка составляет 63 645,36 тенге за грамм.

Мнения экспертов относительно вложений в золото сейчас осторожны. Так, старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев считает, что инвестировать сейчас достаточно рискованно, так как актив находится на исторических максимумах и может пойти вниз при стабилизации обстановки.

"Лучше держать 10-20% портфеля в физическом золоте или связанных с ним инструментах, ориентируясь на долгосрочные стратегии – тогда золото точно не поведет". Ергазы Таубаев

1 дом тогда = 5 домов сегодня

В качестве аргумента специалист приводит сравнение покупательной способности золота и недвижимости.

В 1995 году средняя цена дома в Калифорнии (3–4 спальни и 2 ванные комнаты, просторная гостиная и кухня с "островом" для готовки), составляла примерно 115 000 долларов США. По тогдашней цене золота, около 2,35 долларов за грамм, это было эквивалентно примерно 55 319 граммов золота.

"Сегодня, 23 сентября 2025 года если пересчитать стоимость тех же 55 319 граммов золота по текущей цене, получим около 6,8 миллиона долларов США". Ергазы Таубаев

Сегодня средняя цена дома с характеристиками, сопоставимыми с жилищем 1995 года в Калифорнии, составляет примерно от 1,2 млн долларов и выше, в зависимости от региона и состояния дома. То есть на 55 кг золота можно запросто купить 5 домов.

Ранее мы рассказали, почему цена на золото в Казахстане растет сильнее, чем в мире в целом.