Финансы

Трамп, НАТО и Турция: почему цены на нефть рванули вверх и что это значит для Казахстана

нефть, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 12:49 Фото: freepik
Цены на "черное золото" показали самый сильный недельный рост более чем за три месяца. Главными факторами стали жесткие заявления президента США Дональда Трампа в адрес России и неожиданное сокращение запасов сырья в Америке, сообщает Zakon.kz.

Нефть подскочила из-за политики

По данным АФК, нефть показала самый сильный рост с июля, прибавив 2,5% и достигнув отметки 69,3 доллара за баррель.

Главная причина ралли – геополитика. Президент США Дональд Трамп резко усилил антироссийскую риторику. В среду Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты в случае нарушения их воздушного пространства. Днем ранее он призвал Европу сократить закупки энергоресурсов у Москвы, а также потребовал от Турции отказаться от покупки российской нефти.

Эти заявления, по мнению трейдеров, усиливают опасения относительно возможных перебоев с поставками, что немедленно взвинтило котировки.

К 8 утра по времени Астаны ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожали до 69,7 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на нью-йоркской бирже NYMEX торговались у отметки 65,18 доллара за баррель. С начала недели оба ключевых контракта выросли в цене более чем на 4,4%, что стало самым сильным подъемом с начала июня.

Фото: Zakon.kz

Американские запасы подбавили хайпа

Дополнительную поддержку нефтяным ценам оказали данные из США, показавшие неожиданное сокращение запасов сырой нефти.

Согласно сообщению Управления энергетической информации (EIA), резервы сырой нефти в Штатах снизились на 607 тысяч баррелей за минувшую неделю. Это произошло вопреки консенсус-прогнозу аналитиков, которые ожидали роста запасов на 800 тысяч баррелей.

Для сравнения, по данным Американского института нефти (API), сокращение было еще более значительным – на 3,8 миллиона баррелей. Кроме того, товарные запасы бензина и дистиллятов также снизились более чем на миллион баррелей каждый, что дополнительно поддержало рынок.

Ирак, Индия и "Большая семерка"

Рынок также внимательно следит за другими факторами, способными повлиять на баланс спроса и предложения:

Курдистан. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн заявил, что экспорт топлива из Иракского Курдистана может возобновиться уже на этой неделе, потенциально достигнув 500 тысяч баррелей в сутки. Это может немного смягчить напряжение.

Индия и санкции. Индия готова сократить импорт российской нефти, но только при условии, что США снимут санкции с двух других крупных поставщиков – Ирана и Венесуэлы, о чем индийские чиновники сообщили на переговорах, пишет Bloomberg. Индийские переговорщики предупредили, что одновременный запрет на закупки из России, Ирана и Венесуэлы приведет к неконтролируемому скачку цен.

G7. Министры финансов стран "Большой семерки" планируют рассмотреть вопрос санкций против Индии и Китая за приобретение российской нефти на ближайшем заседании.

Казахстан: выигрыш от нефтяного ралли

Для Казахстана, как экспортера нефти, текущий рост котировок – это стратегическое преимущество. Повышение цен на "черное золото" напрямую влияет на поступления в госбюджет, укрепляет тенге и улучшает торговый баланс.

По оценкам экспертов, каждое изменение цены на один доллар эквивалентно 150 миллионам долларов дополнительных доходов для бюджета республики. Это открывает возможности для увеличения инвестиций в инфраструктуру и пополнения Национального фонда.

Андрей Зубов
