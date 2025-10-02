Инфляционный капкан: что может остановить рост цен в Казахстане

Годовая инфляция в Казахстане в сентябре подскочила до 12,9% (против 12,2% в августе). Это самая высокая отметка с августа 2023 года. Месячный рост цен также тревожный: он составил 1,1%, сообщает Zakon.kz.

При этом Нацбанк РК балансирует на тонкой грани: он вынужден оперировать в условиях, где рост цен не просто не замедляется, а напротив, достигает максимумов. Анализ последних данных показывает, что победа над инфляцией требует не только монетарных, но и структурных прорывов.

Хроника цен в Казахстане

Ключевые источники роста цен в сентябре 2025 года, по данным БНС АСПиР РК, таковы:

Продовольствие. Вклад в ИПЦ составил 5,23% при росте цен на 12,7% год к году. Удорожание мяса (+19,1%) и масел/жиров (+19,5%) особенно заметно.

Вклад в ИПЦ составил 5,23% при росте цен на 12,7% год к году. Удорожание мяса (+19,1%) и масел/жиров (+19,5%) особенно заметно. Регулируемые тарифы. Жилищные услуги и энергоносители выросли на 17,4%. Холодная вода подорожала на невероятные +84,3%, а газ – на +27,7%.

Жилищные услуги и энергоносители выросли на 17,4%. Холодная вода подорожала на невероятные +84,3%, а газ – на +27,7%. Непродовольственный сегмент. Рост цен здесь составил 1,5% – самый существенный показатель с ноября 2022 года.

Как видим, инфляция в Казахстане носит преимущественно немонетарный характер, поддерживаемый внутренними структурными проблемами (износ инфраструктуры) и волатильностью продовольственных рынков.

Материал по теме Инфляционная пауза: цены на основные продукты питания остановились

Регулятор в тисках: цена сохранения ставки

Как будет действовать НБРК? Экономист Эльдар Шамсутдинов считает, что Нацбанк, вероятно, сохранит базовую ставку. По его мнению, возможности для изменения ставки крайне стеснены, а натиск со стороны тарифов и продовольствия сохранит инфляцию выше 10% до конца 2025 года. Однако сохранение ставки – шаг хоть и политически мягкий, но рискует зацементировать высокие инфляционные ожидания.

Интересно, что эксперты J.P. Morgan уже указывали, что Казахстан – единственный регион среди развивающихся рынков, где сохраняется вероятность ужесточения денежно-кредитной политики. Повышение ставки в момент, когда мировые центробанки готовятся к ослаблению, "болезненно ударит" по экономике.

"В начале года было пространство для повышения ставки, ситуация была уже понятна. Но вот мы здесь с месячной инфляцией больше 1%, дешевеющим тенге и очень плохими перспективами". Эльдар Шамсутдинов

Материал по теме Базовая ставка Нацбанка останется на уровне 16,5% до середины 2026 года – прогноз ЕАБР

Тенге между молотом и наковальней

Слабость тенге усугубляет инфляцию, удорожая импорт. В сентябре тенге ослаб на 1,9%, до 549,07 за доллар, следует из отчета Ассоциации финансистов Казахстана.

Главная структурная угроза для нацвалюты, по данным АФК, ухудшение внешнеторгового баланса. Дефицит текущего счета в первой половине 2025 года достиг 3,9 млрд долларов (против 1,9 млрд долларов за такой же период 2024 года). Этот провал произошел из-за сокращения экспорта (-5,6%) и всплеска импорта (+3,3%).

По мнению аналитиков, пока только интервенции со стороны Нацбанка РК могут стать фактором устойчивости: продажи валюты призваны стать буфером против торгового дефицита.

Отметим, что в сентябре продажи валюты из Нацфонда составили 500 млн долларов, а в октябре-декабре ожидается, что среднемесячный объем продаж взлетит почти вдвое, до 961 млн долларов.

Этот валютный поток должен стать мощным противовесом ослаблению тенге. Кроме того, в IV квартале 2025 года запланированы продажи валюты на 1,4 трлн тенге в рамках зеркалирования операций с золотом.

В конце добавим, что вчера по итогам торгов на бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 549,15 тенге. Курс рубля повысился до 6,66 тенге.