Финансы

Инфляционный капкан: что может остановить рост цен в Казахстане

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 11:05 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Годовая инфляция в Казахстане в сентябре подскочила до 12,9% (против 12,2% в августе). Это самая высокая отметка с августа 2023 года. Месячный рост цен также тревожный: он составил 1,1%, сообщает Zakon.kz.

При этом Нацбанк РК балансирует на тонкой грани: он вынужден оперировать в условиях, где рост цен не просто не замедляется, а напротив, достигает максимумов. Анализ последних данных показывает, что победа над инфляцией требует не только монетарных, но и структурных прорывов.

Хроника цен в Казахстане

Ключевые источники роста цен в сентябре 2025 года, по данным БНС АСПиР РК, таковы:

  • Продовольствие. Вклад в ИПЦ составил 5,23% при росте цен на 12,7% год к году. Удорожание мяса (+19,1%) и масел/жиров (+19,5%) особенно заметно.
  • Регулируемые тарифы. Жилищные услуги и энергоносители выросли на 17,4%. Холодная вода подорожала на невероятные +84,3%, а газ – на +27,7%.
  • Непродовольственный сегмент. Рост цен здесь составил 1,5% – самый существенный показатель с ноября 2022 года.

Как видим, инфляция в Казахстане носит преимущественно немонетарный характер, поддерживаемый внутренними структурными проблемами (износ инфраструктуры) и волатильностью продовольственных рынков.

Инфляционная пауза: цены на основные продукты питания остановились

Регулятор в тисках: цена сохранения ставки

Как будет действовать НБРК? Экономист Эльдар Шамсутдинов считает, что Нацбанк, вероятно, сохранит базовую ставку. По его мнению, возможности для изменения ставки крайне стеснены, а натиск со стороны тарифов и продовольствия сохранит инфляцию выше 10% до конца 2025 года. Однако сохранение ставки – шаг хоть и политически мягкий, но рискует зацементировать высокие инфляционные ожидания.

Интересно, что эксперты J.P. Morgan уже указывали, что Казахстан – единственный регион среди развивающихся рынков, где сохраняется вероятность ужесточения денежно-кредитной политики. Повышение ставки в момент, когда мировые центробанки готовятся к ослаблению, "болезненно ударит" по экономике.

"В начале года было пространство для повышения ставки, ситуация была уже понятна. Но вот мы здесь с месячной инфляцией больше 1%, дешевеющим тенге и очень плохими перспективами".Эльдар Шамсутдинов

Базовая ставка Нацбанка останется на уровне 16,5% до середины 2026 года – прогноз ЕАБР

Тенге между молотом и наковальней

Слабость тенге усугубляет инфляцию, удорожая импорт. В сентябре тенге ослаб на 1,9%, до 549,07 за доллар, следует из отчета Ассоциации финансистов Казахстана.

Главная структурная угроза для нацвалюты, по данным АФК, ухудшение внешнеторгового баланса. Дефицит текущего счета в первой половине 2025 года достиг 3,9 млрд долларов (против 1,9 млрд долларов за такой же период 2024 года). Этот провал произошел из-за сокращения экспорта (-5,6%) и всплеска импорта (+3,3%).

По мнению аналитиков, пока только интервенции со стороны Нацбанка РК могут стать фактором устойчивости: продажи валюты призваны стать буфером против торгового дефицита.

Отметим, что в сентябре продажи валюты из Нацфонда составили 500 млн долларов, а в октябре-декабре ожидается, что среднемесячный объем продаж взлетит почти вдвое, до 961 млн долларов.

Этот валютный поток должен стать мощным противовесом ослаблению тенге. Кроме того, в IV квартале 2025 года запланированы продажи валюты на 1,4 трлн тенге в рамках зеркалирования операций с золотом.

В конце добавим, что вчера по итогам торгов на бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 549,15 тенге. Курс рубля повысился до 6,66 тенге.

Андрей Зубов
