Привыкаем к доллару по 550 тенге: финансисты объяснили падение национальной валюты

Резкое ослабление тенге к доллару США, зафиксированное 29 сентября, привлекло внимание всех казахстанских финансистов, поскольку национальная валюта пробила психологически значимый рубеж и вплотную приблизилась к отметке 550 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

Анализ, представленный Ассоциацией финансистов Казахстана (АФК) и дополненный данными Национального банка РК, выявляет комбинацию традиционных и внешних факторов, определивших динамику конца сентября.

Причины падения

Согласно объяснению АФК, ослабление тенге вызвано двумя ключевыми факторами, один из которых носит циклический, а другой – внешний характер.

Сезонный корпоративный спрос. Традиционно в конце месяца наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту со стороны казахстанских компаний. Этот фактор обусловлен необходимостью исполнения обязательств по оплате импортных контрактов и обслуживанию внешнего долга. Дешевеющая нефть. На внешнем рынке произошло снижение цен на ключевой экспортный товар Казахстана. Цены на нефть снизились на 2,4% до 67,1 доллара за баррель на фоне ожиданий очередного увеличения добычи со стороны ОПЕК+. Это усилило прогнозы формирования избыточного предложения и негативно повлияло на валюты экспортеров сырья.

Финансисты при этом делают риторическое напоминание о том, что чрезмерное ослабление тенге несет инфляционные риски, поскольку происходит эффект переноса курсовой разницы на потребительские цены, что сказывается на стоимости импортных товаров.

Фото: Zakon.kz

Стратегия Национального банка

Нацбанк РК в своем информационном сообщении по валютному рынку отмечает, что по итогам сентября курс тенге ослаб на 1,9% до 549,07 тенге за доллар США. При этом среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) увеличился с 217 млн долларов США до 248 млн долларов США, а общий объем торгов за месяц составил 5,2 млрд долларов США.

Регулятор придерживается принципа рыночного нейтралитета и транспарентности, продолжая раскрывать информацию о своих операциях.

Продажи из Национального фонда. За сентябрь Нацфонд продал 500 млн долларов США для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет и финансирования инфраструктурных проектов (в частности, газопровода "Талдыкорган-Ушарал"). Доля этих продаж составила 9,6% от общего объема торгов.

Нацбанк ожидает продажу валюты из Национального фонда в октябре в объеме от 600 до 700 млн долларов США для обеспечения трансфертов.

В IV квартале регулятор планирует осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте 1,4 трлн тенге для изъятия накопленной неизъятой ликвидности.

Валютные интервенции в сентябре не проводились. Также в сентябре не запланирована на октябрь покупка долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ.

Таким образом, динамика тенге в краткосрочной перспективе будет зависеть не только от ожиданий участников рынка и квартальных налоговых выплат, но и от ситуации на мировых рынках. Национальный банк при этом заявил о намерении продолжать режим гибкого курсообразования, исключающего накапливание дисбалансов и обеспечивающего сохранность золотовалютных резервов.

В конце отметим, что сегодня официальный курс доллара достиг 549,06 тенге, а на рынке FOREX доллар торговался на уровне 549,185 тенге. По итогам торгов на бирже KASE стоимость доллара составила 549,15 (+0,08) тенге.