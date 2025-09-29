#АЭС в Казахстане
Финансы

Цена золота достигла нового исторического рекорда

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 18:27 Фото: zakon.kz
По состоянию на 17:15 по времени Астаны цена декабрьского фьючерса составила 3851,6 доллара за тройскую унцию (+0,72%), сообщает Zakon.kz.

Спустя 15 минут котировки ускорили рост до 3853,5 доллара (+0,77%).

Предыдущий максимум был зафиксирован 22 сентября, когда стоимость впервые превысила 3750 долларов за унцию.

Аналитики ранее прогнозировали, что к концу года цена золота может подняться выше 4 тыс. долларов за унцию на фоне обострения геополитической напряженности и жесткой монетарной политики ФРС.

Ранее сообщалось, что в 2025 году индекс доллара США переживает период самого сильного падения за 50 лет. Только за первые 6 месяцев года DXY падал на более чем 10%. Почему ведущая мировая валюта так быстро теряет вес и какие последствия ждут инвесторов и бизнес в ближайшем будущем, читайте здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
