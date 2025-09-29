Цена золота достигла нового исторического рекорда

По состоянию на 17:15 по времени Астаны цена декабрьского фьючерса составила 3851,6 доллара за тройскую унцию (+0,72%), сообщает Zakon.kz.

Спустя 15 минут котировки ускорили рост до 3853,5 доллара (+0,77%).

Предыдущий максимум был зафиксирован 22 сентября, когда стоимость впервые превысила 3750 долларов за унцию.

Аналитики ранее прогнозировали, что к концу года цена золота может подняться выше 4 тыс. долларов за унцию на фоне обострения геополитической напряженности и жесткой монетарной политики ФРС.

