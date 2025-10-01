⁠Когда будет известно, какой бизнес оставят в "упрощенке"

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Сената 1 октября 2025 года рассказал, когда будет принят список сфер бизнеса, которым будет разрешена подача налоговой декларации в упрощенном формате, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будут ли в МНЭ пересматривать Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) и какие виды могут оставить на "упрощенке", а какие точно выведут.

"Мы в прошлую пятницу выставили на сайте "Открытые НПА" проект запретительного списка, есть определенный регламент. Две календарные недели мы будем обсуждать, мы готовы принимать любые предложения. По итогам этих расчетов, анализов и обсуждений будем принимать какое-то решение", – сообщил Азамат Амрин.

26 сентября 2025 года Министерство национальной экономики опубликовало проект перечня сфер, для которых может быть ограничено применение специального налогового режима (СНР) в новом Налоговом кодексе.