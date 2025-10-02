Назад к 540: доллар на валютных торгах корректируется и ползет вниз
Еще вчера, 1 октября, торги на KASE принесли с собой долгожданное ослабление американской валюты, но эксперты предупреждают: это всего лишь отступление перед новым возможным тестом критической отметки 550 тенге. Дальнейшая динамика USD/KZT будет зависеть исключительно от решимости Нацбанка РК вмешаться в игру.
Итоги коррекции и технический фон
В среду на Казахстанской фондовой бирже (KASE) произошла умеренная коррекция. После закрепления выше 549 тенге накануне курс доллара к закрытию снизился до 547,31 тенге, потеряв 1,69 тенге, или 0,3%. Средневзвешенный курс опустился до 548,91 тенге.
Характер торгов указывал на разнонаправленное давление.
- Объем торгов долларом сократился до 184,0 млн долларов, что на 5,6% меньше, чем днем ранее.
- Доля российского рубля в валютных торгах, напротив, выросла до 43% при обороте 5,43 млрд рублей. При этом рубль, укреплявшийся на Московской бирже, не создал заметного арбитража.
С технической точки зрения эта коррекция является реакцией на достижение пиковых значений и не сигнализирует о фундаментальном переломе тренда.
Антирекорды сентября
Несмотря на локальное укрепление в среду, общая картина для тенге остается тревожной. По данным Первого кредитного бюро, сентябрьское ослабление стало вторым по масштабам в 2025 году (после июля).
- На 1 октября официальная стоимость доллара, установленная НБРК, составила 549,06 тенге. Это на 2%, или 10,52 тенге, больше, чем в начале сентября, и является максимумом за все время наблюдений.
- Курс евро также достиг исторического максимума – 644,87 тенге.
Характерно, что аналитики J.P.Morgan предупреждают, что валютный рынок находится в критической зоне. Курс снова приближается к уровню 550 тенге. JPM считает, что рынок сейчас "осторожничает", но, если тест уровня 550 тенге не вызовет решительной реакции Нацбанка, пара USD/KZT может быстро уйти еще на 1-2% выше.
Скрытый рычаг Нацбанка: стерилизация и золото
Ключ к сдерживанию курса кроется не только в прямых интервенциях, но и в механизме зеркалирования. Нацбанк признал в своем обзоре, что на фоне роста цен на золото объемы изъятия ликвидности (стерилизация) отстают от объемов эмиссии тенге, осуществляемой для покупки золота у отечественных производителей.
Эта диспропорция означает, что на казахстанском валютном рынке накапливается "неизъятая ликвидность" – избыточные тенге, которые потенциально могут давить на курс.
- В IV квартале Нацбанк планирует стерилизовать 1,4 трлн тенге, или 467 млрд тенге в среднем за месяц. Это на 90% превышает средний уровень января-августа.
- Для тенге это мощный фактор поддержки: планируемая стерилизация означает, что вливания иностранной валюты будут значительными, призванными нейтрализовать накопившийся избыток тенге.
В сентябре Нацбанк уже оказал существенную поддержку, осуществив чистые валютные продажи на 1,04 млрд долларов (квазигоссектор добавил 378 млн). Однако валютный рынок ждет именно решимости, с которой регулятор будет реализовывать планы по стерилизации.
Фото: Zakon.kz
Ожидания трейдеров
Трейдеры на Форекс подтверждают, что рынок верит в способность регулятора сдержать курс, несмотря на структурное давление.
- Уровень 550 тенге воспринимается как верхний предел, который Нацбанк РК будет защищать.
- Уровень 540 тенге считается сильной линией, ниже которой участники рынка не ожидают увидеть курс.
- Трейдеры прогнозируют, что в краткосрочной перспективе курс будет лавировать в диапазоне 540-550, а ближайшей целью коррекции является 545 тенге.
