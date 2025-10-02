Назад к 540: доллар на валютных торгах корректируется и ползет вниз

После того как курс доллара установил новые исторические максимумы, казахстанский валютный рынок показал первое ощутимое движение к коррекции, сообщает Zakon.kz.

Еще вчера, 1 октября, торги на KASE принесли с собой долгожданное ослабление американской валюты, но эксперты предупреждают: это всего лишь отступление перед новым возможным тестом критической отметки 550 тенге. Дальнейшая динамика USD/KZT будет зависеть исключительно от решимости Нацбанка РК вмешаться в игру.

Итоги коррекции и технический фон

В среду на Казахстанской фондовой бирже (KASE) произошла умеренная коррекция. После закрепления выше 549 тенге накануне курс доллара к закрытию снизился до 547,31 тенге, потеряв 1,69 тенге, или 0,3%. Средневзвешенный курс опустился до 548,91 тенге.

Характер торгов указывал на разнонаправленное давление.

Объем торгов долларом сократился до 184,0 млн долларов, что на 5,6% меньше, чем днем ранее.

Доля российского рубля в валютных торгах, напротив, выросла до 43% при обороте 5,43 млрд рублей. При этом рубль, укреплявшийся на Московской бирже, не создал заметного арбитража.

С технической точки зрения эта коррекция является реакцией на достижение пиковых значений и не сигнализирует о фундаментальном переломе тренда.

Антирекорды сентября

Несмотря на локальное укрепление в среду, общая картина для тенге остается тревожной. По данным Первого кредитного бюро, сентябрьское ослабление стало вторым по масштабам в 2025 году (после июля).

На 1 октября официальная стоимость доллара, установленная НБРК, составила 549,06 тенге. Это на 2%, или 10,52 тенге, больше, чем в начале сентября, и является максимумом за все время наблюдений.

Курс евро также достиг исторического максимума – 644,87 тенге.

Характерно, что аналитики J.P.Morgan предупреждают, что валютный рынок находится в критической зоне. Курс снова приближается к уровню 550 тенге. JPM считает, что рынок сейчас "осторожничает", но, если тест уровня 550 тенге не вызовет решительной реакции Нацбанка, пара USD/KZT может быстро уйти еще на 1-2% выше.

Скрытый рычаг Нацбанка: стерилизация и золото

Ключ к сдерживанию курса кроется не только в прямых интервенциях, но и в механизме зеркалирования. Нацбанк признал в своем обзоре, что на фоне роста цен на золото объемы изъятия ликвидности (стерилизация) отстают от объемов эмиссии тенге, осуществляемой для покупки золота у отечественных производителей.

Эта диспропорция означает, что на казахстанском валютном рынке накапливается "неизъятая ликвидность" – избыточные тенге, которые потенциально могут давить на курс.

В IV квартале Нацбанк планирует стерилизовать 1,4 трлн тенге, или 467 млрд тенге в среднем за месяц. Это на 90% превышает средний уровень января-августа.

Для тенге это мощный фактор поддержки: планируемая стерилизация означает, что вливания иностранной валюты будут значительными, призванными нейтрализовать накопившийся избыток тенге.

В сентябре Нацбанк уже оказал существенную поддержку, осуществив чистые валютные продажи на 1,04 млрд долларов (квазигоссектор добавил 378 млн). Однако валютный рынок ждет именно решимости, с которой регулятор будет реализовывать планы по стерилизации.

Фото: Zakon.kz

Ожидания трейдеров

Трейдеры на Форекс подтверждают, что рынок верит в способность регулятора сдержать курс, несмотря на структурное давление.

Уровень 550 тенге воспринимается как верхний предел, который Нацбанк РК будет защищать.

Уровень 540 тенге считается сильной линией, ниже которой участники рынка не ожидают увидеть курс.

Трейдеры прогнозируют, что в краткосрочной перспективе курс будет лавировать в диапазоне 540-550, а ближайшей целью коррекции является 545 тенге.

Ранее мы сообщили, что, по мнению АФК, главная структурная угроза для нацвалюты – это ухудшение внешнеторгового баланса.