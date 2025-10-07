#АЭС в Казахстане
Финансы

Доллар существенно подешевел на торгах 7 октября

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 15:41 Фото: unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 7 октября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,63 тенге, снизившись еще на 3,63 тенге.

Курс рубля понизился до 6,55 тенге (-0,05).

Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 542,2-545,1 тенге, евро – по 631-636 тенге, рубли – по 6,51-6,63.

Мировые цены на нефть растут на торгах 7 октября.

Так, декабрьский фьючерс Brent вырос на 0,08% и составил 65,52 доллара за баррель.

Ноябрьский фьючерс WTI торгуется по 61,73 доллара за баррель, что дороже на 0,06%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 545,67 тенге, евро – 636,41 тенге, рубля – 6,57 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 7 октября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
