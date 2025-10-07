Доллар существенно подешевел на торгах 7 октября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,63 тенге, снизившись еще на 3,63 тенге.
Курс рубля понизился до 6,55 тенге (-0,05).
Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 542,2-545,1 тенге, евро – по 631-636 тенге, рубли – по 6,51-6,63.
Мировые цены на нефть растут на торгах 7 октября.
Так, декабрьский фьючерс Brent вырос на 0,08% и составил 65,52 доллара за баррель.
Ноябрьский фьючерс WTI торгуется по 61,73 доллара за баррель, что дороже на 0,06%.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 545,67 тенге, евро – 636,41 тенге, рубля – 6,57 тенге.
