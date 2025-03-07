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Финансы

Доллар подешевел на торгах 7 марта

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 7 марта 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,84 тенге, снизившись на 1,49 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 68,84 тенге, прибавив +0,42 тенге.

Средневзвешенный курс рубля составил 5,5 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492-495 тенге, евро – по 533-535,5 тенге, рубли – по 5,48-5,58 тенге.

Мировые цены на нефть отыграли позиции на торгах 7 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures составила 70,5 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 1,18%, до 67,54 доллара за баррель.

Ранее Нацбанк РК поднял базовую ставку до 16,5%.

Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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