Золото в Казахстане подорожало за сутки на 1190 тенге

В XXI веке золото дорожает такими темпами, которые ставят под сомнение все классические экономические модели. Только за последние сутки актив прибавил 0,9%, а месячный прирост составил впечатляющие 9,89%. За год драгметалл подорожал на 54%, а за пять лет - на 113%, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 9:00 времени Астаны, декабрьский фьючерс на золото на мировых биржах достиг 4 040 долларов за унцию (унция – примерно 31,1 грамма). Национальный банк Казахстана не остался в стороне от мирового тренда, установив цену за грамм золота на уровне 69 156,38 тенге, что означает беспрецедентный суточный рост в 1 189,59 тенге.

Психология 4 000 долларов

Прорыв отметки в 4 000 долларов за унцию – прямое следствие взрывного спроса на безопасные активы в условиях растущей глобальной неопределенности. Ключевым фактором, по мнению АФК, стали острые политические кризисы в ряде стран мира.

"Инвесторы активно вкладывались в золото из-за политической нестабильности во Франции, смены политического курса в Японии после избрания Санае Такаити и продолжающегося шатдауна правительства США". АФК

Как отмечает аналитик Амбар Уоррик (Ambar Warrick) из Investing, спрос на драгоценный металл был также вызван возросшей неопределенностью в отношении экономики США.

"Политический тупик в Конгрессе по поводу законопроекта о финансировании правительства не показывал признаков разрешения, несмотря на попытки посредничества президента Дональда Трампа". Амбар Уоррик

Характерно, что на этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США немного выросла (с 4,12% до 4,16%), в то время как индекс доллара США остался практически неизменным (–0,01%).

Фото: Zakon.kz

Внимание приковано к ФРС

Ожидания смягчения денежно-кредитной политики в США остаются главным напряжением октября. Приостановка работы правительства задержала публикацию нескольких ключевых экономических показателей, что привело к смещению фокуса в сторону данных из частного сектора. Опубликованные на прошлой неделе данные показали устойчивое снижение роста рабочих мест, что усилило ставки на дальнейшее снижение ставок ФРС.

Рынки оценивают вероятность еще одного снижения на 25 базисных пунктов в октябре почти в 100%, как показывает CME Fedwatch. Инвесторы ожидают публикации протоколов сентябрьского заседания ФРС, что даст более глубокое понимание решения центрального банка.

Прогноз: 4900 долларов за унцию

Мировые финансовые гиганты дают агрессивные прогнозы. Аналитики Goldman Sachs считают, что текущий подъем – это лишь начало, – их мнение приводит The Wall Street Journal. Цены на золото могут достичь 4900 долларов за унцию к концу 2026 года. Аналитики уверены, что "центральные банки будут продолжать пополнять свои золотые запасы", что станет основным долгосрочным фактором поддержки.

Goldman Sachs по-прежнему ожидает:

Покупки Центральных банков составят в среднем 80 тонн в 2025 году и 70 тонн в 2026 году. В Goldman Sachs полагают, что ЦБ развивающихся рынков (EM), вероятно, продолжат структурную диверсификацию своих резервов в золото (что добавит 19 п.п. к ожидаемому 23% росту цены к декабрю 2026 года).

Вложения в западные ETF вырастут, так как ФРС снизит ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) в середине 2026 года (что добавит 5 п.п. к целевому росту).

