Право

Применение внесудебного банкротства: обновлены правила

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 09:20 Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 30 сентября 2025 года внес изменения в Правила и формы оказания государственной услуги "Применение процедуры внесудебного банкротства", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что государственная услуга оказывается физическому лицу – гражданину Казахстана (должнику) – с целью прекращения обязательств по договорам банковского займа и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц перед банками второго уровня, филиалами банка-нерезидента РК, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, микрофинансовую деятельность, или коллекторскими агентствами.

К обязательствам также относятся обязательства перед банками второго уровня, филиалами банка-нерезидента РК, организациями, осуществлявшими отдельные виды банковских операций, микрофинансовую деятельность, или коллекторскими агентствами, лишенными уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций лицензий на проведение всех банковских операций, осуществление микрофинансовой деятельности либо исключенными из реестров микрофинансовых организаций, коллекторских агентств, в том числе ликвидированными, находящимися на стадии ликвидации, а также иными организациями, которым принадлежат права требования по договорам банковского займа, договорам займа (кредита) и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц (кредиторы).

Процедура внесудебного банкротства прекращается, если в течение срока проведения такой процедуры:

  • должник подал услугодателю заявление через госкорпорацию "Правительство для граждан", веб-портал "электронного правительства" или специальное мобильное приложение о прекращении процедуры внесудебного банкротства;
  • в собственность должника поступило имущество или изменилось его финансовое или имущественное положение, позволяющее ему полностью или более чем на 30% исполнить свои обязательства перед кредиторами;
  • выявлены факты сокрытия имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, месте нахождения либо иной информации об имуществе, передачи имущества в иное владение, отчуждения или уничтожения имущества, а также сокрытия, уничтожения, фальсификации документов, отражающих сведения об имуществе;
  • наступила смерть услугополучателя, вступило в законную силу решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявлении его умершим;
  • выявлены факты несоответствия должника на дату подачи заявления о применении процедуры внесудебного банкротства основаниям, в том числе по заявлению кредитора. 

Повторно заявление о применении процедуры внесудебного банкротства должник подает не ранее чем через шесть месяцев после даты прекращения процедуры по предусмотренным основаниям.

Приказ вводится в действие с 13 октября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что утверждена форма об информации, запрашиваемой при процедуре банкротства, и правила ее предоставления.

