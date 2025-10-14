Алматы и Астана дают 50% торгового оборота Казахстана
Ускорение на фоне дисбаланса
Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за 9 месяцев 2025 года индекс физического объема (ИФО) по отрасли "Торговля" составил 108,8% к соответствующему периоду 2024 года, что заметно выше показателя прошлого года (106,3%).
Структура отрасли остается неизменной: 66,4% общего объема приходится на оптовую торговлю, а 33,1% – на розничную.
- Оптовая торговля показала ИФО 109,6% (по сравнению с 105,7% в 2024 году).
- Розничная торговля достигла ИФО 107,1% (против 107,3% годом ранее).
Примечание Zakon.kz. Недостающие 0,5% до 100% в структуре отрасли "Торговля" (где опт – 66,4%, а розница – 33,1%) объясняются тем, что статистические данные не включают в эти две категории некоторые узкоспециализированные торговые операции и услуги.
Дуополия главных городов
Объем оптовой торговли (66,4% от всей торговли РК) достиг 35 046,6 млрд. тенге, увеличившись на 9,6% по отношению к 2024 году.
Именно здесь концентрация торгового капитала проявляется наиболее остро:
- Алматы – 35,4%
- Астана – 15,3%
- Атырауская область – 14,2%
- Карагандинская область – 5,9%.
Таким образом, Алматы и Астана совместно аккумулируют 50,7% оптового товарооборота страны.
Алматы сохраняет позицию крупнейшего хаба для импорта и перераспределения непродовольственных товаров и продукции производственно-технического назначения, доля которых в опте составляет 81,9%. Астана, как административный центр, замыкает на себе крупные государственные и корпоративные контракты.
Фото: Zakon.kz
Где сосредоточено потребление?
Объем розничной торговли за 9 месяцев 2025 года составил 17 442,7 млрд. тенге, увеличившись за год на 7,1%. Рост обеспечен как торгующими предприятиями (+6,7%), так и индивидуальными предпринимателями на рынках (+8,1%).
В рознице наблюдается схожая картина территориальной концентрации, отражающая покупательную способность и инфраструктурное развитие мегаполисов:
- Алматы – 32,8%
- Астана – 14%
- Карагандинская область – 7,3%
- Восточно-Казахстанская область – 5,4%.
Совокупная доля двух столиц в розничном товарообороте составляет 46,8% – почти половина конечного потребительского спроса страны реализуется в этих двух городах. В структуре розницы доминируют непродовольственные товары, чья доля составляет 67,2% против 32,8% у продовольственных.
Фото: Zakon.kz
На 1 октября 2025 года торговые предприятия поддерживали объем товарных запасов на уровне 1562,8 млрд тенге, что эквивалентно 59 дням торговли – показатель, отражающий стабильность поставок и достаточную ликвидность.
В целом, анализ показывает, что Казахстан продолжает развивать экономику "двух полюсов". Приоритет двух городов при размещении логистических центров и головных офисов – сигнал правительству о необходимости разработки эффективных программ для выравнивания экономического развития в остальных регионах.
Ранее мы сообщили, что за 9 месяцев 2025 года объем онлайн-продаж в Казахстане составил около 2,7 трлн тенге, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года.