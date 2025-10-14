#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Финансы

Алматы и Астана дают 50% торгового оборота Казахстана

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 15:00 Фото: pexels
Торговый сектор Казахстана, показавший уверенный рост на 8,8% за первые девять месяцев 2025 года, находится в состоянии глубокой структурной концентрации. Фактически, половина коммерческой мощи страны сжимается в пределах двух мегаполисов, сообщает Zakon.kz.

Ускорение на фоне дисбаланса

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за 9 месяцев 2025 года индекс физического объема (ИФО) по отрасли "Торговля" составил 108,8% к соответствующему периоду 2024 года, что заметно выше показателя прошлого года (106,3%). 

Структура отрасли остается неизменной: 66,4% общего объема приходится на оптовую торговлю, а 33,1% – на розничную.

  1. Оптовая торговля показала ИФО 109,6% (по сравнению с 105,7% в 2024 году).
  2. Розничная торговля достигла ИФО 107,1% (против 107,3% годом ранее).

Примечание Zakon.kz. Недостающие 0,5% до 100% в структуре отрасли "Торговля" (где опт – 66,4%, а розница – 33,1%) объясняются тем, что статистические данные не включают в эти две категории некоторые узкоспециализированные торговые операции и услуги.

Дуополия главных городов

Объем оптовой торговли (66,4% от всей торговли РК) достиг 35 046,6 млрд. тенге, увеличившись на 9,6% по отношению к 2024 году.

Именно здесь концентрация торгового капитала проявляется наиболее остро:

  • Алматы – 35,4%
  • Астана – 15,3%
  • Атырауская область – 14,2%
  • Карагандинская область – 5,9%.

Таким образом, Алматы и Астана совместно аккумулируют 50,7% оптового товарооборота страны.

Алматы сохраняет позицию крупнейшего хаба для импорта и перераспределения непродовольственных товаров и продукции производственно-технического назначения, доля которых в опте составляет 81,9%. Астана, как административный центр, замыкает на себе крупные государственные и корпоративные контракты. 

торговля, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 15:00

Фото: Zakon.kz

Где сосредоточено потребление?

Объем розничной торговли за 9 месяцев 2025 года составил 17 442,7 млрд. тенге, увеличившись за год на 7,1%. Рост обеспечен как торгующими предприятиями (+6,7%), так и индивидуальными предпринимателями на рынках (+8,1%).

В рознице наблюдается схожая картина территориальной концентрации, отражающая покупательную способность и инфраструктурное развитие мегаполисов:

  • Алматы – 32,8%
  • Астана – 14%
  • Карагандинская область – 7,3%
  • Восточно-Казахстанская область – 5,4%.

Совокупная доля двух столиц в розничном товарообороте составляет 46,8% – почти половина конечного потребительского спроса страны реализуется в этих двух городах. В структуре розницы доминируют непродовольственные товары, чья доля составляет 67,2% против 32,8% у продовольственных.

Фото: Zakon.kz

На 1 октября 2025 года торговые предприятия поддерживали объем товарных запасов на уровне 1562,8 млрд тенге, что эквивалентно 59 дням торговли – показатель, отражающий стабильность поставок и достаточную ликвидность.

В целом, анализ показывает, что Казахстан продолжает развивать экономику "двух полюсов". Приоритет двух городов при размещении логистических центров и головных офисов – сигнал правительству о необходимости разработки эффективных программ для выравнивания экономического развития в остальных регионах.

Ранее мы сообщили, что за 9 месяцев 2025 года объем онлайн-продаж в Казахстане составил около 2,7 трлн тенге, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
106,5% роста: Казахстан наращивает промпроизводство, но зависимость от сырья остается
11:02, 18 июля 2025
106,5% роста: Казахстан наращивает промпроизводство, но зависимость от сырья остается
Индустриальный индекс Казахстана: Караганда и Астана подтверждают лидерство
11:29, 22 июля 2025
Индустриальный индекс Казахстана: Караганда и Астана подтверждают лидерство
Казахстан – один из лидеров ЕАЭС по уровню зарплат
10:10, 12 сентября 2025
Казахстан – один из лидеров ЕАЭС по уровню зарплат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: