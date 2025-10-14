Алматы и Астана дают 50% торгового оборота Казахстана

Торговый сектор Казахстана, показавший уверенный рост на 8,8% за первые девять месяцев 2025 года, находится в состоянии глубокой структурной концентрации. Фактически, половина коммерческой мощи страны сжимается в пределах двух мегаполисов, сообщает Zakon.kz.

Ускорение на фоне дисбаланса

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за 9 месяцев 2025 года индекс физического объема (ИФО) по отрасли "Торговля" составил 108,8% к соответствующему периоду 2024 года, что заметно выше показателя прошлого года (106,3%).

Структура отрасли остается неизменной: 66,4% общего объема приходится на оптовую торговлю, а 33,1% – на розничную.

Оптовая торговля показала ИФО 109,6% (по сравнению с 105,7% в 2024 году). Розничная торговля достигла ИФО 107,1% (против 107,3% годом ранее).

Примечание Zakon.kz. Недостающие 0,5% до 100% в структуре отрасли "Торговля" (где опт – 66,4%, а розница – 33,1%) объясняются тем, что статистические данные не включают в эти две категории некоторые узкоспециализированные торговые операции и услуги.

Дуополия главных городов

Объем оптовой торговли (66,4% от всей торговли РК) достиг 35 046,6 млрд. тенге, увеличившись на 9,6% по отношению к 2024 году.

Именно здесь концентрация торгового капитала проявляется наиболее остро:

Алматы – 35,4%

Астана – 15,3%

Атырауская область – 14,2%

Карагандинская область – 5,9%.

Таким образом, Алматы и Астана совместно аккумулируют 50,7% оптового товарооборота страны.

Алматы сохраняет позицию крупнейшего хаба для импорта и перераспределения непродовольственных товаров и продукции производственно-технического назначения, доля которых в опте составляет 81,9%. Астана, как административный центр, замыкает на себе крупные государственные и корпоративные контракты.

Фото: Zakon.kz

Где сосредоточено потребление?

Объем розничной торговли за 9 месяцев 2025 года составил 17 442,7 млрд. тенге, увеличившись за год на 7,1%. Рост обеспечен как торгующими предприятиями (+6,7%), так и индивидуальными предпринимателями на рынках (+8,1%).

В рознице наблюдается схожая картина территориальной концентрации, отражающая покупательную способность и инфраструктурное развитие мегаполисов:

Алматы – 32,8%

Астана – 14%

Карагандинская область – 7,3%

Восточно-Казахстанская область – 5,4%.

Совокупная доля двух столиц в розничном товарообороте составляет 46,8% – почти половина конечного потребительского спроса страны реализуется в этих двух городах. В структуре розницы доминируют непродовольственные товары, чья доля составляет 67,2% против 32,8% у продовольственных.

Фото: Zakon.kz

На 1 октября 2025 года торговые предприятия поддерживали объем товарных запасов на уровне 1562,8 млрд тенге, что эквивалентно 59 дням торговли – показатель, отражающий стабильность поставок и достаточную ликвидность.

В целом, анализ показывает, что Казахстан продолжает развивать экономику "двух полюсов". Приоритет двух городов при размещении логистических центров и головных офисов – сигнал правительству о необходимости разработки эффективных программ для выравнивания экономического развития в остальных регионах.

