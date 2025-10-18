Выяснилось, насколько долгим будет резкое падение цен на золото

В последние дни на мировых биржах наблюдается резкое снижение цен на золото. Сейчас на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) унция золота торгуется на уровне 4 267 долларов, сообщает Zakon.kz.

Международные эксперты полагают, что эти краткосрочные колебания не изменят долгосрочный тренд, и драгоценный металл снова подорожает.

Еще позавчера цена составляла 4 392 доллара, что означает падение примерно на 125 долларов за один торговый день. Аналитики связывают это с краткосрочной волной продаж – инвесторы фиксируют прибыль после предыдущего значительного роста цен.

Авторитетные международные финансовые институты и инвестиционные банки прогнозируют устойчивый рост цен на золото в ближайшие годы. Так, HSBC ожидает, что к первому полугодию 2026 года стоимость унции может достигнуть 5 000 долларов. Аналитики Goldman Sachs более оптимистичны: по их прогнозам, к концу 2025 года цена вырастет до 4 900 долларов, а в 2026 году превысит отметку в 5 000 долларов.

Основными факторами, способствующими росту цен на золото, эксперты называют геополитическую напряженность в мире, увеличение закупок металла центральными банками различных стран и снижение процентных ставок в США.

