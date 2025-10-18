#АЭС в Казахстане
Финансы

Выяснилось, насколько долгим будет резкое падение цен на золото

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 02:30 Фото: пресс-служба Национального банка РК
В последние дни на мировых биржах наблюдается резкое снижение цен на золото. Сейчас на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) унция золота торгуется на уровне 4 267 долларов, сообщает Zakon.kz.

Международные эксперты полагают, что эти краткосрочные колебания не изменят долгосрочный тренд, и драгоценный металл снова подорожает.

Еще позавчера цена составляла 4 392 доллара, что означает падение примерно на 125 долларов за один торговый день. Аналитики связывают это с краткосрочной волной продаж – инвесторы фиксируют прибыль после предыдущего значительного роста цен.

Авторитетные международные финансовые институты и инвестиционные банки прогнозируют устойчивый рост цен на золото в ближайшие годы. Так, HSBC ожидает, что к первому полугодию 2026 года стоимость унции может достигнуть 5 000 долларов. Аналитики Goldman Sachs более оптимистичны: по их прогнозам, к концу 2025 года цена вырастет до 4 900 долларов, а в 2026 году превысит отметку в 5 000 долларов.

Основными факторами, способствующими росту цен на золото, эксперты называют геополитическую напряженность в мире, увеличение закупок металла центральными банками различных стран и снижение процентных ставок в США.

Ранее стали известны курсы валют на выходные дни: 18 и 19 октября.

Аксинья Титова
