#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
Финансы

Сколько казахстанцев получили "бонус к пенсии" от работодателей

Трудовая книжка, трудовые книжки, трудовой стаж, трудовой документ, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 10:54 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 23 октября, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали, сколько граждан охвачены обязательными пенсионными взносами работодателей (ОПАР) c начала 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 октября работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 5,3 млн работников на сумму 596 млрд тенге.

"С 1 января 2024 года в Казахстане введены обязательные пенсионные взносы работодателя, которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году – 2,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК в четверг.

Как пояснили в ведомстве, перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе.

"Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда уточнили, что уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года.

"Необходимо отметить, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом РК отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне", – заключили в пресс-службе ведомства.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 10:54
Обязательные пенсионные взносы работодателя: что изменилось в 2025 году

Ранее в Минтруда назвали актуальный размер пенсий в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Что важно знать казахстанцам об обязательных пенсионных взносах работодателей
17:15, 26 апреля 2024
Что важно знать казахстанцам об обязательных пенсионных взносах работодателей
Сколько казахстанцев получили от государства адресную социальную помощь
09:35, 23 мая 2024
Сколько казахстанцев получили от государства адресную социальную помощь
Как изменится пенсия для казахстанцев, родившихся после 1975 года
09:16, 14 апреля 2025
Как изменится пенсия для казахстанцев, родившихся после 1975 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: