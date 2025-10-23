Сколько казахстанцев получили "бонус к пенсии" от работодателей

Сегодня, 23 октября, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали, сколько граждан охвачены обязательными пенсионными взносами работодателей (ОПАР) c начала 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 октября работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 5,3 млн работников на сумму 596 млрд тенге.

"С 1 января 2024 года в Казахстане введены обязательные пенсионные взносы работодателя, которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году – 2,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК в четверг.

Как пояснили в ведомстве, перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе.

"Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей". Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда уточнили, что уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года.

"Необходимо отметить, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом РК отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне", – заключили в пресс-службе ведомства.

