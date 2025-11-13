Что помогает валюте Казахстана держаться на уровне 525 тенге к доллару

Национальная валюта РК демонстрирует заметную устойчивость по отношению к американскому доллару. За последние три месяца тенге укрепился на 2,55%, а в течение последних двух недель курс стабильно держится в узком коридоре 524-526 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

По данным на утро 13 ноября, положение тенге к доллару США почти не изменилось: официальный курс составляет 524,65 тенге (снижение на 0,61 тенге). И вообще, за последние 10 дней пара USD/KZT допускала лишь незначительные колебания в пределах 0,5-0,7 тенге. Такое постоянство выглядит особенно примечательной на фоне волатильности мировых рынков. Что же обеспечивает такую стабильность?

Ключевые причины "стойкости" тенге

Финансист Арсен Темирбаев выделяет два главных фактора, поддерживающих курс тенге. Это, прежде всего, высокая базовая ставка (18%), которая делает тенговые депозиты и облигации значительно более доходными.

Второй момент, скорее, кратковременный – это успешное размещение ценных бумаг. Недавно Казахстан разместил суверенные еврооблигации на 1,5 млрд долларов со сроком обращения 5 лет. Согласно информации Минфина РК, размещение сопровождалось высоким интересом со стороны глобальных инвесторов и позволило зафиксировать финальную доходность на уровне 4,412% и спред к казначейским облигациям США 85 базисных пунктов – минимальные значения за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций.

По мнению Темирбаева, конвертация этих 1,5 млрд долларов в тенге на внутреннем рынке фактически сработала как валютная интервенция, хотя и была проведена не Нацбанком, а правительством.

"Деньги от евробондов конвертируются в тенге – это своеобразная интервенция на рынке, но не со стороны Нацбанка, а со стороны правительства". Арсен Темирбаев

Курс доллара к тенге за 3 месяца. Фото: Zakon.kz

Системные факторы и резервы

По данным других аналитиков, нынешняя устойчивость тенге опирается на прочное основание финансовой системы Казахстана.

Так, Ассоциация финансистов Казахстана подчеркивает, что валовые международные резервы Нацбанка в октябре выросли на 5,8% (+3,1 млрд долларов), до 60,7 млрд долларов.

"В совокупности международные резервы страны, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (63,4 млрд долларов), достигли 124,1 млрд долларов к концу октября". АФК

Также АФК отмечает, что торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) идут очень активно. Вчера, например, объем торгов составил 203,6 млн долларов. Высокая торговая активность и объемы валютных операций на внутреннем рынке, включая фиксированные продажи долларов экспортерами, обеспечивают стабильный приток иностранной валюты и сбалансированность на рынке.

Эксперты в целом констатируют, что курс тенге поддерживается замедлением инфляции до минимальных уровней за последние месяцы, консервативным бюджетом и ростом инвестиций, что создает благоприятный макроэкономический фон.

Экономист Эльдар Шамсутдинов, ссылаясь на аналитиков ING (Internationale Nederlanden Groep – международная финансовая группа, оказывающая банковские, инвестиционные и страховые услуги), отмечает, что, хотя тенге формально находится в свободном плавании, де-факто его курс сильно зависит от совокупных продаж валюты государственными структурами. Эти продажи в среднем составляют 1-1,5 млрд долларов в месяц.

"Эти регулярные продажи иностранной валюты создают структурный спрос на тенге, фактически выступая постоянным поддерживающим фактором". Эльдар Шамсутдинов

Риски и перспективы

Несмотря на текущую стабильность, аналитики видят потенциальные риски. Основная угроза связана с возможностью фискальной консолидации после 2026 года. Если государственные продажи валюты уменьшатся, как прогнозирует ING, тенге может стать более чувствительным к частным потокам капитала и состоянию текущего счета, который сейчас является отрицательным.

В этом сценарии риски волатильности вырастут, особенно если не будет прогресса в допуске нерезидентов к рынку государственных ценных бумаг, предупреждает Эльдар Шамсутдинов.

В целом, пока у нас есть высокая базовая ставка, колоссальные резервы и регулярные государственные валютные продажи, курс тенге будет оставаться надежно "привязанным" к текущему коридору, считают финансисты.

Ранее мы рассказали, каким может быть курс доллара к 1 декабря.