1714 проектов введено в эксплуатацию с начала 2024 года

Сумма введенных в эксплуатацию проектов малого и среднего бизнеса по итогам 9 месяцев 2024 года на 30% превысила объем за весь 2023 год. По количеству проектов лидирует город Алматы, сообщает Zakon.kz.

При поддержке Фонда "Даму", дочерней организации АО НУХ "Байтерек", за 9 месяцев 2024 года введено в эксплуатацию 1714 проектов малого и среднего предпринимательства на сумму свыше 756 млрд тенге. Из них большая часть проектов реализована в сфере обрабатывающей промышленности и составляет почти 24%.

Всего с начала года в этой отрасли поддержано 408 проектов на сумму 338,2 млрд тенге. Третья часть веденных в эксплуатацию проектов – 33,5% – занимаются выпуском продуктов питания, 23% проектов направлены на производство строительных материалов, и по 7% проектов реализуются в сфере изготовления пластмассовых изделий и мебели.

В топ регионов с наибольшим количеством реализованных проектов входят города Алматы, Астана и Шымкент, а также Актюбинская и Алматинская области. На их долю приходится 45% всех введенных предприятий.

В моногородах и селах, где МСБ получает поддержку Фонда "Даму" без отраслевых ограничений, с начала 2024 года введено в эксплуатацию 349 проектов на сумму 121,4 млрд тенге. Здесь также 25% реализованных бизнес-идей относятся к обрабатывающей промышленности.





"Из числа введенных в эксплуатацию проектов порядка 85% реализованы микро и малым бизнесом. Средняя сумма одного проекта составляет 440 млн тенге. Все они имеют большой потенциал к росту и дальнейшему переходу в средний бизнес", – отметила председатель правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" Гаухар Бурибаева.

Благодаря государственной поддержке в городе Алматы запущен проект ТОО "Иригатор Казахстан" по производству полиэтиленовых и капельных труб. Предприятие за счет кредитных средств в размере 1,6 млрд тенге завершило строительство унифицированного завода по производству полиэтиленовых и капельных труб для полива сельскохозяйственных культур.

В городе Шымкент запущено производство ТОО "Завод Авангард" по производству стекольных конструкций из листового стекла под торговой маркой Global Glass, проектной мощностью 800 000 м2 в год. Заем в размере 3,3 млрд тенге направлен на строительство производственного здания и на приобретение высокоточного передового оборудования из Австрии, Италии и Германии, позволяющее продукции соответствовать международным стандартам качества.

В Карагандинской области введен в эксплуатацию проект ТОО "Kazcenterelectroprovod" по производству оптического и LAN кабеля. Предприятие за счет заемных средств в размере 1 млрд тенге приобрело оборудование, позволяющее увеличить объемы производства оптического кабеля. Компания является единственным производителем микрокабеля в Казахстане и экспортирует готовую продукцию в такие страны, как Россия, Узбекистан, Киргизия, Германия, Франция и Австрия.

В Восточно-Казахстанской области ТОО "Altyn Shyghys" завершило строительство унифицированного маслоэкстракционного завода мощностью до 100 тонн в сутки, закуплено оборудование для производства масла из семян подсолнечника, рапса, сои и кукурузы. Стоимость проекта составила 22 млрд тенге.

Также государством активно поддерживаются проекты в социально значимых сферах, таких как образование и здравоохранение. Из последних введенных проектов можно отметить Интеллектуальную школу имени Абдулла Аманкелди в Кызылординской области. За счет кредитных средств в размере 380 млн тенге завершено строительство здания школы, рассчитанной на 400 ученических мест и оборудованной в соответствии с международными стандартами. Классы школы-интерната оснащены современной мебелью и интерактивным оборудованием, предусмотрены различные творческие и спортивные кружки, функционируют спортивный зал, столовая, обеспечивающая пятиразовое питание учащихся, ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Динамичный рост количества новых предприятий МСБ достигнут за счет государственной поддержки эффективных проектов в приоритетных секторах экономики.

Так, за последние 14 лет предприятиями, получившими господдержку через Фонд "Даму", был достигнут значительный социально-экономический эффект. Ими была выпущена продукция на общую сумму 104,5 трлн тенге, в бюджет уплачено 7,3 трлн тенге налогов, создано свыше 210 тысяч и сохранено порядка 1,1 млн рабочих мест по всей стране.